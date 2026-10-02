Украине лгут о вступлении в ЕС обычным путем, - премьер Албании

Албанский премьер выразил мнение, что принять Украину в Евросоюз по классической процедуре и с выполнением всех формальных критериев практически невозможно.

"Посмотрите на Украину. То, что ей обещают, - это ложь. По обычной процедуре вступления со всеми критериями ее никогда не примут. Все это знают", - сказал Рама.

По его мнению, единственным действенным вариантом является изменение процедуры со стороны Евросоюза.

Вместо многолетних бюрократических этапов, он предлагает дать Украине возможность работать вместе с членами блока и предоставлять полноправное членство по реальным результатам.

Лидер Албании призвал европейских политиков проявлять больше смелости в стратегических решениях. Он отметил, что без внутренних изменений и из-за медленных процессов Евросоюз рискует превратиться в "Титаник".

Кроме того, Рама выступил за отмену права вето внутри ЕС. Он подчеркнул, что в условиях глобальной конкуренции с США, Китаем и Индией ситуация, когда одна страна может блокировать совместные решения всего блока, недопустима.

Сейчас Албания - один из главных кандидатов на вступление в ЕС среди стран Западного Балкана.

Официальный Брюссель и страны-члены рассматривают 2030 как ориентировочную дату для следующей волны расширения блока.