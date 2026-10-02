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Украине лгут о вступлении в ЕС обычным путем, - премьер Албании

22:26 02.10.2026 Пт
2 мин
aimg Сергей Козачук
Фото: премьер-министр Албании Эдди Рама (Getty Images)

Обещания по стандартному пути вступления Украины в Европейский союз не соответствуют действительности, поэтому Брюсселю следует изменить подход и привлечь Киев к работе за общим столом уже сейчас.

Об этом заявил премьер-министр Албании Эди Рама, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его интервью немецкому изданию WELT.

Албанский премьер выразил мнение, что принять Украину в Евросоюз по классической процедуре и с выполнением всех формальных критериев практически невозможно.

"Посмотрите на Украину. То, что ей обещают, - это ложь. По обычной процедуре вступления со всеми критериями ее никогда не примут. Все это знают", - сказал Рама.

По его мнению, единственным действенным вариантом является изменение процедуры со стороны Евросоюза.

Вместо многолетних бюрократических этапов, он предлагает дать Украине возможность работать вместе с членами блока и предоставлять полноправное членство по реальным результатам.

Лидер Албании призвал европейских политиков проявлять больше смелости в стратегических решениях. Он отметил, что без внутренних изменений и из-за медленных процессов Евросоюз рискует превратиться в "Титаник".

Кроме того, Рама выступил за отмену права вето внутри ЕС. Он подчеркнул, что в условиях глобальной конкуренции с США, Китаем и Индией ситуация, когда одна страна может блокировать совместные решения всего блока, недопустима.

Сейчас Албания - один из главных кандидатов на вступление в ЕС среди стран Западного Балкана.

Официальный Брюссель и страны-члены рассматривают 2030 как ориентировочную дату для следующей волны расширения блока.

Напомним, что в Евросоюзе продолжаются активные дискуссии по дальнейшему расширению и условиям вступления новых членов.

В частности, в Брюсселе отмечают строгое соблюдение всех процедур и реформ.

Ранее еврокомиссар по вопросам расширения Марта Кос заявила, что Украина не получит льгот или привилегий при вступлении в ЕС, а ориентировочная дата присоединения в начале 2027 года нереалистичная, поскольку процесс базируется исключительно на заслугах страны-кандидата.

В то же время, для ускорения евроинтеграционных процессов в Брюсселе рассматривают возможность системных изменений в работе самого блока.

В частности, в ЕС готовят реформу по отмене права вето, которая позволит принимать решения в обход национальных ограничений отдельных государств и существенно упростит принятие новых членов.

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