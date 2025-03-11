В Украине не хватает военных психологов: как это влияет на ветеранов и их социализацию

Для сравнения, в Израиле военный психолог должен пройти обязательное высшее образование и минимум 300 часов консультаций с пострадавшими от войны и ПТСР. В Украине же гражданские психологи часто не могут эффективно работать с военными из-за барьера доверия - защитникам важно говорить с теми, кто понимает их боевой опыт.

Кроме того, некоторые военные жалуются на неэтичные случаи фальсификации диагнозов в подразделениях - чтобы командование не потеряло боеспособную единицу, психологи могут преуменьшать тяжесть состояния бойца. В реальности же поддержка ограничивается написанием характеристик и отправкой к психиатру.

Проблемы адаптации ветеранов

Психологическая адаптация является одним из ключевых вызовов для ветеранов после возвращения с войны. По словам военного психолога Олеси Прудиус, защитники сталкиваются с посттравматическими расстройствами, тревожными состояниями и проблемами концентрации, что затрудняет трудоустройство.

Еще одной преградой является несоответствие боевых навыков гражданским профессиям. Военные часто не имеют понимания рынка труда и боятся менять сферу деятельности. Дополнительно усложняют ситуацию стереотипы работодателей, которые считают ветеранов людьми с потенциальными проблемами в коллективе.

Как помочь ветеранам адаптироваться

Специалисты советуют создавать программы психологической поддержки, переквалификации и наставничества. В частности, эффективным решением могут стать профориентационные симуляционные центры - пространства, где ветераны смогут в безопасных условиях осваивать новые профессии и тренировать коммуникационные навыки.

Такие центры уже работают в партнерстве с компаниями и Veteran Hub. Они помогают ветеранам найти себя в гражданской жизни, преодолеть страхи и получить практический опыт работы.

Проблема психологической поддержки военных и ветеранов требует комплексного подхода. Без качественной подготовки военных психологов и адаптационных программ обществу будет сложно эффективно интегрировать защитников в гражданскую жизнь.