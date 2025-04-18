В Украине в бензин будут добавлять спирт: зачем это нужно и что будет с ценами с мая

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Что означают изменения в продаже бензина на АЗС?

Значительно ли изменится цена топлива для потребителей?

Каким будет качество бензина с содержанием спирта?

Как подготовиться к изменениям в нормах продажи топлива?

На АЗС будут продавать бензин с биоэтанолом: что это значит

С 1 мая 2025 года на украинских автозаправочных станциях начнут продавать бензин, в составе которого должно быть 5% биоэтанола. Это предусмотрено изменениями относительно обязательности использования жидкого биотоплива (биокомпонентов) в области транспорта, принятыми еще в прошлом году.

"На самом деле никакой революции не произойдет, ведь подобное топливо в Украину уже давно завозится из Европы", - объясняет РБК-Украина аналитик консалтинговой компании "Нефтерынок" Александр Сиренко. Он подчеркнул, что с мая на АЗС начнется именно реализация бензина с содержанием спирта, а не, собственно, добавление биоэтанола непосредственно на автозаправочной станции.

Директор консалтинговой группы "А-95" Сергей Куюн отметил, что биоэтанол - это спирт, который производится из растительного сырья, например, кукурузы, и добавляется в бензин как компонент, снижающий вредные выбросы в атмосферу. В Европе и США такие примеси давно являются нормой. Например, в ЕС активно используют марки E5 и E10, а в Бразилии биоэтанол может составлять до 80% в топливе.

С начала полномасштабной войны Украина начала активно импортировать топливо из ЕС, поэтому даже не осознавая этого, украинцы уже давно пользуются бензином с содержанием биоэтанола.

Как изменится цена и качество топлива для потребителей

Стоит ли водителям беспокоиться о качестве нового топлива? По словам Александра Сиренко, бензин со спиртом является абсолютно безопасным. "Это тот же бензин и украинцы уже его потребляют некоторое время", - напоминает он.

Смесь с 5% спирта не вредит двигателю и соответствует современным стандартам качества. К тому же во многих странах мира это обязательная норма, которая не вызывает нареканий.

По словам Сергея Куюна, в Европе уже более полутора десятилетий действует требование обязательного содержания биоэтанола в бензине. Автомобили там такие же, как и в Украине - просто вместо вредных октаноповышающих примесей используют более безопасные, экологичные компоненты.

Эксперт отметил, что большинство современных двигателей без проблем работают с топливом, в котором биоэтанол составляет до 30%. А добавление лишь 5% этого компонента останется практически незаметным, даже для авто с большим пробегом или старшего поколения.

Однако есть определенные технические нюансы, о которых должны позаботиться АЗС. Биоэтанол - гигроскопичное вещество, то есть он активно впитывает воду. Если резервуар на заправке не очищен или имеет загрязнения, есть риск попадания посторонних веществ в бак автомобиля.

Именно поэтому отныне операторам АЗС придется тщательнее следить за чистотой резервуаров, проводить дополнительные проверки и обслуживание оборудования. Крупные сети, которые дорожат репутацией, к этому уже подготовлены. "Проблемы могут возникнуть на мелких или малоизвестных АЗС", - прокомментировал эксперт РБК-Украина.

Что касается цены, то существенного подорожания ждать не стоит, говорят в отрасли. Разница в стоимости биоэтанольного бензина и обычного 95-го будет небольшой, всего 20-40 евро на тонне. В пересчете на литр - это почти незаметные изменения.

"Мы ожидаем в целом удешевления нефтепродуктов на 3-5 гривен на потолке", - добавляет Сиренко. Он пояснил, что это в основном обусловлено снижением мировых цен на нефть в связи с лихорадкой на нефтяном рынке.

Что советуют эксперты и как подготовиться к изменениям

Хотя изменения официально стартуют с 1 мая, украинские автомобилисты уже давно фактически пользуются таким топливом и никаких массовых нареканий не возникало. Биоэтанол не влияет негативно на двигатель, особенно если речь о современных авто, которые рассчитаны на использование топлива европейского образца.

Александр Сиренко советует автовладельцам не играть в "химиков" и не экспериментировать с присадками самостоятельно. Лучшее что можно сделать для безопасности своего автомобиля - это заправляться на проверенных АЗС по крайней мере в ближайшие 2-3 месяца и доверять сертифицированному топливу.

"Если что-то случится на большой сетевой заправке - всегда легче обратиться в сервис. А вот если это случится где-то на трассе на малоизвестной АЗС, даже номер телефона не всегда найдешь", - добавляет эксперт.

В долгосрочной перспективе использование биоэтанола - это экологически обоснованное решение, которое уменьшает зависимость от ископаемого топлива и снижает выбросы CO₂. Для Украины, которая стремится интегрироваться в европейскую экономическую и экологическую среду, это очередной важный шаг вперед. Мир развивается по-разному, но новые для Украины требования по горючему точно не несут угрозы для потребителей.