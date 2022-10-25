Безработных украинцев будут привлекать в "Армию восстановления": что известно

"Из-за войны в стране ожидается достаточно высокий уровень безработицы - около 30% по итогам года, и это является серьезным вызовом для государства. Поэтому Правительство разработало и предложило механизм, по которому временно безработных можно привлекать к выполнению общественно полезных работ, в которых есть потребность в регионах", - заявила Свириденко.

По ее словам, в Украине две армии. Первая защищает страну на фронте, а другая работает. Люди, которые по разным причинам остались без работы, смогут присоединиться к Армии восстановления страны. При этом государство оплатит их работу на уровне минимальной зарплаты, с октября составляет 6700 гривен. Свириденко привела примерный пример возможных задач и видов работы:

обустройство и укрепление блок-постов, вырубка деревьев для формирования окопов;

заготовка дров для военных и населения;

разбор завалов и восстановление жилых домов, других помещений, поврежденных в результате боевых действий;

укрепление дамб;

расчистка автомобильных дорог от завалов;

разгрузка гуманитарной помощи;

обустройство подвальных помещений в многоэтажных домах, школах под укрытие;

ремонтно-восстановительные работы в помещениях социальной сферы;

оказание помощи внутриперемещенным лицам, людям с инвалидностью, людям пожилого возраста.

Организаторами таких работ должно быть военное командование вместе с областными военными администрациями. К таким видам работ будут привлекаться все трудоспособные лица, в частности, зарегистрированные безработные и внутренне перемещенные лица, не имеющие ограничений по состоянию здоровья. С участниками таких работ будут заключаться срочные трудовые договоры в соответствии с законодательством.

"На сегодняшний день общественно полезные работы уже введены в Сумской и Черниговской областях. Так, в Сумской области такие работы введены в 18 территориальных общинах из 26, где не ведутся активные боевые действия, на них трудоустроено почти 400 безработных. В Черниговской области для выполнения таких работ" привлечены 78 безработных", - говорится в сообщении.