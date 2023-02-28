В Украине арестовали многомиллионное имущество 17 предприятий, владельцами которых являются резиденты России

Сумская областная прокуратура наложила арест на имущество 17 предприятий, владельцами которых являются резиденты России. Общая сумма имущества составляет более 142 млн гривен.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Офиса генерального прокурора.
"Сумская областная прокуратура осуществляет процессуальное руководство в 7 уголовных производствах в отношении субъектов хозяйствования по факту финансирования действий, совершенных с целью насильственного изменения или свержения конституционного строя или захвата государственной власти, изменения границ территории или государственной границы Украины", - пишет пресс-служба.
В рамках уголовных производств было арестовано имущество 17 предприятий, владельцами которых являются резиденты РФ, на общую сумму более 142 млн грн.
В настоящее время в АРМА были направлены материалы о передаче капитала, именных акций, нематериальных активов почти на 45 млн грн.
"Решается вопрос о передаче в АРМА всего арестованного имущества", - добавляет пресс-служба.
Напомним, РБК-Украина писало о том, что в Кривом Роге недавно правоохранители обезвредили деятельность наркокартеля "Двадцатовские". Преступники "снабжали" наркотиками почти все регионы Украины .
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