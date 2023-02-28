RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

В Украине арестовали многомиллионное имущество 17 предприятий, владельцами которых являются резиденты России

Фото: в Украине арестовали многомиллионное имущество 17 предприятий, владельцами которых являются резиденты России (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

Сумская областная прокуратура наложила арест на имущество 17 предприятий, владельцами которых являются резиденты России. Общая сумма имущества составляет более 142 млн гривен.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Офиса генерального прокурора.

"Сумская областная прокуратура осуществляет процессуальное руководство в 7 уголовных производствах в отношении субъектов хозяйствования по факту финансирования действий, совершенных с целью насильственного изменения или свержения конституционного строя или захвата государственной власти, изменения границ территории или государственной границы Украины", - пишет пресс-служба.

В рамках уголовных производств было арестовано имущество 17 предприятий, владельцами которых являются резиденты РФ, на общую сумму более 142 млн грн.

В настоящее время в АРМА были направлены материалы о передаче капитала, именных акций, нематериальных активов почти на 45 млн грн.

"Решается вопрос о передаче в АРМА всего арестованного имущества", - добавляет пресс-служба.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что в Кривом Роге недавно правоохранители обезвредили деятельность наркокартеля "Двадцатовские". Преступники "снабжали" наркотиками почти все регионы Украины .

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская ФедерацияВойна в Украине