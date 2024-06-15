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В Украине аграрии смогут на год получить бронь от мобилизации, - министр

Иллюстративное фото: в Украине аграрии смогут на год получить бронь от мобилизации (Getty Images)
Автор: Наталья Кава

Сотрудники аграрного сектора получат годовую бронь от мобилизации для того, чтобы создать условия безопасного сбора урожая.

Об этом заявил и.о. министра аграрной политики и продовольствия Украины Тарас Высоцкий во время Black Sea Security Forum, сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Общественное".

По его словам, имеющиеся "брони" аграриев уже были автоматически продлены на три месяца. А второе бронирование будет предоставляться работникам агросектора в год вместо 6 месяцев.

Он пояснил, что общая норма бронирования – до 50%, но для части специальностей можно подать ходатайство с обоснованием увеличения этого количества.

"По определенным профессиям, например, трактористы, агрономы, ветеринарные врачи, есть возможность бронировать то количество работников, которое критически необходимо, при этом получая согласование от военных", - отметил Высоцкий.

Напомним, недавно Кабинет Министров обновил правила бронирования от мобилизации. Подробно об этом – читайте в материале РБК-Украина.

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Мобилизация в Украине