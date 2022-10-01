В Украине с 1 октября изменилась система выплат субсидий и льгот: что это значит

В Украине началась поэтапная передача функций администрирования жилищных субсидий и льгот в Пенсионный фонд Украины. С 1 октября ПФУ будет выплачивать назначенные субсидии и льготы.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ПФУ .
"Выплаты будут производиться независимо от того, является ли субсидиант или льготник пенсионером или нет", - говорится в сообщении.
Как отметили в пресс-службе, до 1 декабря 2022 г. порядок обращения за назначением субсидий и, собственно, механизм назначения жилищных субсидий и льгот не меняется. Все данные для выплат поступят в фонд в электронном виде.
Прием документов от граждан и назначение выплат в октябре-ноябре продолжают осуществлять органы социальной защиты населения.
С 1 декабря 2022 года обращаться за оформлением жилищных субсидий и льгот следует в органы Пенсионного фонда Украины, работающие по принципу экстерриториальности.
"То есть подавать заявления можно в любой сервисный центр Пенсионного фонда Украины, независимо от места жительства граждан", - сообщили в ПФУ.
Напомним, Кабинет министров внес изменения в порядок назначения и выплаты жилищных субсидий. Пенсионный фонд будет выплачивать субсидии с 1 октября 2022 года, а с 1 декабря - назначать субсидии.
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