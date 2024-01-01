В Украине с 1 января изменен размер пенсионного сбора на первую регистрацию авто

Кабинет министров внес изменения в размер платы за предоставление услуг Министерства внутренних дел. Постановление вступает в силу 1 января 2024 года.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Правительственный портал.
В частности, речь идет о размере пенсионного сбора на первую регистрацию авто. Это связано с тем, что в Украине увеличился прожиточный минимум, от которого зависит размер указанного налога.
Как указано в пункте 7 статьи 1 закона Украины "О сборе на обязательное государственное пенсионное страхование", физические лица во время первой государственной регистрации в Украине легкового автомобиля оплачивают обязательное государственное пенсионное страхование. Но эта норма не касается авто оборудованных исключительно электрическими двигателями.
Теперь размер налога устанавливается на уровне:
"Стоимость легкового автомобиля определяется в соответствии с договором купли-продажи, договором мены, справкой органов таможенной службы, актом экспертной оценки стоимости или другими документами, подтверждающими эту стоимость", - сказано в сообщении.
При первой регистрации в Украине определенная стоимость сбора на обязательное государственное пенсионное страхование уплачивается независимо от того машина новая или подержанная.
Расчеты зависят от стоимости легкового автомобиля без учета налога на добавленную стоимость:
Напомним, в конце декабря в приложении "Действие" появилась новая услуга для водителей – перерегистрация авто онлайн. Раньше для этого нужно было ходить в сервисные центры МВД
На первом этапе сервис доступен для легковых автомобилей; мотоциклов; мопедов.
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