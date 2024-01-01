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В Украине с 1 января изменен размер пенсионного сбора на первую регистрацию авто

Иллюстративное фото: в Украине с 1 января изменен размер пенсионного сбора на первую регистрацию авто (Getty Images)
Автор: Наталья Кава

Кабинет министров внес изменения в размер платы за предоставление услуг Министерства внутренних дел. Постановление вступает в силу 1 января 2024 года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Правительственный портал.

В частности, речь идет о размере пенсионного сбора на первую регистрацию авто. Это связано с тем, что в Украине увеличился прожиточный минимум, от которого зависит размер указанного налога.

Как указано в пункте 7 статьи 1 закона Украины "О сборе на обязательное государственное пенсионное страхование", физические лица во время первой государственной регистрации в Украине легкового автомобиля оплачивают обязательное государственное пенсионное страхование. Но эта норма не касается авто оборудованных исключительно электрическими двигателями.

Теперь размер налога устанавливается на уровне:

  • 3% – если стоимость авто не превышает 165 размеров прожиточного минимума для трудоспособных лиц;
  • 4% - если стоимость автомобиля превышает 165, но не превышает 290 размеров прожиточного минимума для трудоспособных лиц;
  • 5% – если объект налогообложения превышает 290 размеров прожиточного минимума для трудоспособных лиц.

"Стоимость легкового автомобиля определяется в соответствии с договором купли-продажи, договором мены, справкой органов таможенной службы, актом экспертной оценки стоимости или другими документами, подтверждающими эту стоимость", - сказано в сообщении.

При первой регистрации в Украине определенная стоимость сбора на обязательное государственное пенсионное страхование уплачивается независимо от того машина новая или подержанная.

Расчеты зависят от стоимости легкового автомобиля без учета налога на добавленную стоимость:

  • не превышает или равно 499 620 грн - уплачивается 3%;
  • более 499 620 грн, но не превышает или равно 878 120 грн - уплачивается 4%;
  • более 878 120 грн - уплачивается 5%.

Цифровизация услуг

Напомним, в конце декабря в приложении "Действие" появилась новая услуга для водителей – перерегистрация авто онлайн. Раньше для этого нужно было ходить в сервисные центры МВД

На первом этапе сервис доступен для легковых автомобилей; мотоциклов; мопедов.

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