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Американка Гауфф триумфовала на турнире в Цинциннати

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Цинциннати, Воскресенье 20 августа 2023 22:53
Американка Гауфф триумфовала на турнире в Цинциннати Фото: Кори Гауфф набрала форму перед US Open (twitter.com/CincyTennis)
Автор: Антон Федорцив

Молодая американская теннисистка Кори Гауфф выиграла второй титул в рамках подготовки к Открытому чемпионату США 2023 года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат поединка.

Western & Southern Open, финал, женщины

Гауфф – Мухова – 2:0 (6:3, 6:4)

19-летняя уроженка Флориды неплохо начала против чешки Муховой, поведя с брейком 2:0. Соперница, однако, не сникла и быстро ответила взаимностью. Но дальше американка снова перехватила инициативу, оформила еще два брейка на подачах оппонентки и закрыла сет "своим" геймом "под ноль".

Вторая партия в свою очередь стала более конкурентной. Сначала Гауфф и Мухова сосредоточились на собственных подачах. Далее хозяйка кортов выдала серию из четырех набранных пунктов подряд и приблизилась к подачам на завершение поединка (5:2).

Впрочем, чешская теннисистка сначала отыграла три матч-пойнта на подаче Гауфф и оформила брейк. Потом Мухова уверенно набрала очко на собственной и сократила отставание до минимума. Но еще одной ошибки американка не допустила. "Под ноль" она завершила гейм, сет и матч.

Для Гауфф титул Cincinnati Open стал вторым в течение этого лета. В начале августа американская теннисистка триумфовала в Вашингтоне. По пути в финал в Огайо она прошла египтянку Шериф, чешку Носкову, итальянку Паолини и польку Свентек.

К слову, ранее опубликовали рейтинг спортсменов по заработкам в сети.

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