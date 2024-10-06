Украинец Потеря проиграл второй бой подряд в UFC
Украинский боец смешанных искусств Игорь Потеря уступил бразильцу Сезару Алмейде в рамках турнира Ultimate Fighting Championship 307.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат боя.
Старший на 8 лет латиноамериканский боец завладел инициативой со старта поединка. В течение боя он только увеличивал собственное преимущество над украинцем.
Потеря, однако, упорно держался на ногах. Алмейда пытался сбить дыхание соперника мощными выпадами в корпус. Под занавес поединка тот уже изрядно устал, но сумел продержаться до финального гонга.
Впрочем, вердикт судей не утешил Потерю. Все три представителя Фемиды предпочли Алмейду с одинаковым счетом (30:27). Для украинского бойца поражение от ветерана стало вторым подряд. В мае он уступил другому бразильцу – Мишелю Перейре.
Кто такой Игорь Потеря
Уроженец Киева, в боевые искусства пришел в 16 лет. Мастер спорта международного класса по боевому самбо, панкратиону и хортингу. Прозвище – "Дуэлянт".
На профессиональный уровень перешел в 2015 году. Выступал под эгидой World Warriors Fighting Championship и Dana White's Contender Series (5-й сезон). Осенью 2021-го получил желанный контракт с UFC.
Первый поединок в топ-чемпионате провел против румына Негумеряна (поражение во втором раунде). Первую же победу одержал против экс-чемпиона UFC Руа в январе прошлого года. Рекорд украинца в чемпионате – 2 победы, 5 поражений.
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