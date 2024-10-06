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Украинец Потеря проиграл второй бой подряд в UFC

Солт-Лейк-Сити, Воскресенье 06 октября 2024 11:28
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Украинец Потеря проиграл второй бой подряд в UFC Фото: Игорь Потеря не смог одолеть латиноамериканца (Getty Images)
Автор: Антон Федорцив

Украинский боец смешанных искусств Игорь Потеря уступил бразильцу Сезару Алмейде в рамках турнира Ultimate Fighting Championship 307.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат боя.

Старший на 8 лет латиноамериканский боец ​​завладел инициативой со старта поединка. В течение боя он только увеличивал собственное преимущество над украинцем.

Потеря, однако, упорно держался на ногах. Алмейда пытался сбить дыхание соперника мощными выпадами в корпус. Под занавес поединка тот уже изрядно устал, но сумел продержаться до финального гонга.

Впрочем, вердикт судей не утешил Потерю. Все три представителя Фемиды предпочли Алмейду с одинаковым счетом (30:27). Для украинского бойца поражение от ветерана стало вторым подряд. В мае он уступил другому бразильцу – Мишелю Перейре.

Кто такой Игорь Потеря

Уроженец Киева, в боевые искусства пришел в 16 лет. Мастер спорта международного класса по боевому самбо, панкратиону и хортингу. Прозвище – "Дуэлянт".

На профессиональный уровень перешел в 2015 году. Выступал под эгидой World Warriors Fighting Championship и Dana White's Contender Series (5-й сезон). Осенью 2021-го получил желанный контракт с UFC.

Первый поединок в топ-чемпионате провел против румына Негумеряна (поражение во втором раунде). Первую же победу одержал против экс-чемпиона UFC Руа в январе прошлого года. Рекорд украинца в чемпионате – 2 победы, 5 поражений.

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