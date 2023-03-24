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Украинец Михайлюк признан лучшим в матче "Шарлотта" в НБА

Фото: Святослав Михайлюк в цветах "Хорнетс" (Getty Images)
Автор: Антон Федорцив

Самый результативный поединок в нынешнем сезоне Национальной баскетбольной ассоциации провел лидер сборной Украины Святослав Михайлюк. "Шарлотт Хорнетс" выбрали его игроком матча.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат поединка.

25-летний украинец выдал солидный перформанс против "Нью-Орлеана" на выезде. Клубные медиа избрали воспитанника "Черкасских Мавп" главной звездой встречи в составе "Хорнетс".

Михайлюк начал на скамье запасных. Однако успел провести на паркете 29,5 минут. За это время он сумел набрать 15 очков, сделал 2 подбора и оформил 1 ассист. Больше в составе "Шарлотта" набрал лишь основной форвард Пи Джей Вашингтон (18 пунктов).

Украинский универсал выполнил 12 бросков из игры, из которых половина оказались точными. В частности, он реализовал 3 трехочковых. Всего же Михайлюк 8 раз бросал из-за дуги. По статистическому показателю "плюс-минус" результат резервиста отрицательный (-6).

После перехода из "Нью-Йорк Никс" транзитом через "Портленд" Михайлюк провел 11 матчей регулярного чемпионата за "Шарлотт". Средние цифры украинца – 5.7 очков, 1.1 подбора, 0.9 передач, 0.3 перехватов за 14 минут в игре. В рядах "Никс" он проводил на паркете в среднем лишь 3.3 минуты.

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НБАБаскетбол