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Украинец Михайлюк ярко дебютировал за "Бостон" перед стартом НБА: видео

Нью-Йорк, Вторник 10 октября 2023 10:29
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Украинец Михайлюк ярко дебютировал за "Бостон" перед стартом НБА: видео Фото: Святослав Михайлюк набрал 15 пунктов против "Никс" (henryherald.com)
Автор: Антон Федорцив

Звезда баскетбольной сборной Украины Святослав Михайлюк впервые вышел на площадку в составе "Бостон Селтикс". Новая команда украинца сыграла предсезонный матч против "Нью-Йорка Никс".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат поединка.

Универсал начал встречу на скамейке запасных. Зато с первых минут на паркете появились Хаузер, Бриссетт, Корнет, Бентон и Причард.

Михайлюк провел на площадке около 26 минут. За отведенное время он успел набрать 15 очков, сделал 3 подбора и отдал 1 ассист. Украинец стал третьим по результативности в составе "Селтикс" после защитников Бентона и Причарда, но этого не хватило для победы "Бостона" (107:114).

С игры Михайлюк реализовал 5 бросков (12 попыток). В частности, украинский защитник с навыками форварда забросил 3 трехочковых (7 попыток) и был точным на линии штрафных бросков – два из двух. В пассив украинца можно записать 4 персональных фола.

Сезон 2022/23 Михайлюк начал в составе "Нью-Йорка", а завершил – в майке "Шарлотта". Там украинец демонстрировал неплохую игру со средними цифрами 10.6 очков, 2.4 подбора, 2.7 передачи и 0.7 перехватов за 22.5 минуты на паркете. С "Бостоном" универсал подписал 1-летний контракт.

К слову, ранее плеймейкер Лиллард сменил "Портленд" на "Милуоки" в трехстороннем соглашении.

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