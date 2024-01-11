Украинец Лень остановился в шаге от дабл-дабла в разгроме "Шарлотта"

Украинец традиционно оказался на скамейке запасных. В стартовую пятерку команды Майка Брауна зато попали Фокс, Хертер, Сабонис, Мюррей и Барнс.

Лень получил свое игровое время впоследствии. На паркете он в целом провел 15,5 минут и успел набрать 8 очков, сделать 10 подборов и отдать 1 ассист. По результативности резервный центровой "Кингз" попал в топ-6 баскетболистов "Сакраменто".

Украинец также дважды сфолил, поставил 1 блок-шот и однажды потерял мяч. Лень 6 раз бросал с игры на два очка, а точными оказались 4 его броска. По статистическому показателю "плюс-минус" результат центрового оказался положительным (28).

Кто такой Алексей Лень

Уроженец Антрацита, в детстве занимался спортивной гимнастикой и шахматами. Воспитывался в луганском и днепровском училищах физкультуры, СДЮШОР-5 Днепра.

Выступал за дубль "Днепра", но реального шанса в первой команде не получил и уехал в США. Выступал за "Мэриленд Террапинс" в Национальной ассоциации студенческого спорта (NCAA). На драфте НБА-2013 выбран "Финиксом" под пятым номером.

Провел в составе "Санз" 5 сезонов. Летом 2018-го подписал контракт с "Атлантой". В 2020-2021 гг. сменил ряд клубов – "Сакраменто", "Торонто", "Вашингтон". В августе 2021 года вернулся в ряды "Кингз". Любимые баскетболисты – Кевин Гарнетт и Тим Данкан.