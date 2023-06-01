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Украинец, подписавший контракт с армией РФ, получил 12 лет тюрьмы

Фото: украинец, подписавший контракт с армией РФ, получил 12 лет тюрьмы (facebook com SecurSerUkraine)
Автор: Наталия Гурковская

В Украине вынесли приговор контрактнику российской армии, который выехал в Россию в 2009 году и принимал участие в войне на стороне оккупантов. Мужчину задержали, когда тот решил вернуться в Украину.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на СБУ.

"Благодаря СБУ 12 лет за решеткой проведет предатель, выехавший из Украины, чтобы присоединиться к вооруженным силам РФ", - говорится в сообщении.

"Карьера" предателя

Злоумышленником оказался украинец, который в 2009 году уехал на постоянное проживание в РФ и получил там российский паспорт.

В 2013 году его призвали на срочную военную службу в ряды вооруженных сил РФ.

Впоследствии мужчина решил продлить свое пребывание в российской армии и в 2016 году подписал контракт с вражеской армией. Там его назначили в состав 20-й отдельной мотострелковой бригады (город Волгоград). Установлено, что это военное соединение активно участвовало в боевых действиях против сил АТО на востоке Украины.

Как его задержали?

По истечении контракта и после начала полномасштабного вторжения РФ предатель решил вернуться в Украину. Контрразведчики СБУ задержали злоумышленника в мае 2022 года на территории Волынской области, куда он въехал, прикрываясь украинским паспортом.

На основании собранных доказательств суд признал его виновным по ч. 1 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена) и назначил 12 лет тюрьмы.

Украинские правоохранители довольно часто задерживают вступивших в ряды российской армии. В частности, еще до вторжения РФ в Украину в феврале 2022 года, особенно такое занятие было присущим мужчинам из временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей.

Интересно, что их и сейчас задерживают, например, в прифронтовых Краматорске и Славянске. Так, в выходные, 27 и 28 мая, в этих городах выявили троих подозреваемых в причастности к незаконным вооруженным формированиям РФ.

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Служба безопасности Украины