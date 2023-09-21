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Украинец Гвоздик попал в андеркард боя Альвараса и Чарло: кто в соперниках

Фото: Александр Гвоздик был чемпионом мира в полутяжелом весе (Getty Images)
Автор: Антон Федорцив

Украинский боксер Александр Гвоздик встретится с бразильцем Исааком Родригесом в разогреве битвы двух абсолютных чемпионов – Сауля Альвареса и Джермелла Чарло.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на World Boxing Council Ukraine.

Поединок Гвоздик – Родригес состоится 30 сентября в Неваде. В ринг боксеры выйдут на T-Mobile Arena в Лас-Вегасе. Бой проведут в рамках большого вечера бокса.

Экс-чемпион в полутяжелом весе Гвоздик анонсировал поединок еще в июле. Тогда он подтвердил дату боя, но не назвал имя соперника. Некоторое время главным претендентом на поединок с украицем называли Андре Диррелла. Впрочем, американец недавно объявил о завершении карьеры.

Родригес начал профессиональную карьеру еще в 2005 году. С тех пор он провел 32 поединка. В них бразилец одержал 28 побед (22 – нокаутом), а также потерпел четыре поражения. В феврале уступил американцу Ривере по решению судей.

Кто такой Александр Гвоздик

Уроженец Харькова, в 5-м классе начал заниматься кикбоксингом, который через несколько месяцев сменил на бокс. На любительском уровне завоевал "бронзу" Олимпиады-2012 и "золото" Универсиады-2013.

В полупрофессиональном боксе выступал за "Динамо Москва" и "Украинских атаманов". На профи-ринг впервые вышел в 2014 году. В декабре 2018-го одолел канадца Стивенсона и стал чемпионом мира по версии WBC. Потерял титул в октябре следующего года, проиграв нокаутом россиянину Бетербиеву.

После потери чемпионского пояса объявил о завершении карьеры. Возобновил выступления в 2023 году и успел одержать победы над мексиканцем Обандо и латышом Болотником. Рекорд в профессионалах – 19 побед, 1 поражение.

К слову, украинец Далакян проведет защиту титула в самом легком весе в японском Токио.

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Александр ГвоздикБокс