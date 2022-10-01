RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Украина обратилась в Международный суд ООН из-за попыток аннексии территории Россией

Фото: министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

Украина обратилась в Международный суд ООН с просьбой рассмотреть по сути дело попыток России аннексировать территории.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы.

"После попыток Путина по поводу аннексии Украина официально сообщила Международный суд ООН, что этот шаг грубо нарушает юридически обязательственный приказ о временных мерах, изданный 16 марта. Просим суд как можно быстрее рассмотреть дело по существу", - сказал он.

Как сообщалось, президент РФ Владимир Путин признал "независимость" Запорожской и Херсонской областей, которые временно оккупированы Россией.

В свою очередь Владимир Зеленский подчеркнул, что Россия своими попытками аннексии временно оккупированных территорий Украины добьется только того, что приравняет себя к так называемым "ДНР" и "ЛНР".

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Война в Украине