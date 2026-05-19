RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика
Белая экономика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Drone Deals Ормузский пролив Война в Украине

Украина отреагировала на сбивание дрона Эстонией и указала на важную деталь

15:32 19.05.2026 Вт
2 мин
Россия намеренно отправляет украинские дроны в Балтию
aimg Ирина Глухова
Фото: спикер МИД Украины Георгий Тихий (Виталий Носач, РБК-Украина)

Россия продолжает перенаправлять украинские дроны в Балтию с помощью средств РЭБ. Украина извинилась перед Эстонией и всеми балтийскими странами за такие непреднамеренные инциденты.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление спикера МИД Украины Георгия Тихого в соцсети Х.

Читайте также: Эстония впервые сбила беспилотник во время воздушной тревоги в Балтии

Как подчеркнул Тихий, Россия продолжает перенаправлять украинские беспилотники в сторону стран Балтии, используя средства радиоэлектронной борьбы.

"Москва делает это намеренно, сочетая это с усиленной пропагандой. Мы просим прощения у Эстонии и всех наших балтийских друзей за такие непреднамеренные инциденты", - заявил представитель МИД.

Тихий сообщил, что Украина сотрудничает и продолжает тесно сотрудничать между специализированными учреждениями, чтобы добраться до сути проблемы в каждом случае и искать пути их предотвращения, в том числе при непосредственном участии украинских экспертных групп.

В МИД подчеркнули, что вопреки заявлениям российской пропаганды, Эстония, Латвия, Литва и Финляндия никогда не позволяли использовать свое воздушное пространство для ударов по России.

Также Украина никогда не обращалась к этим государствам с подобными просьбами.

Тихий отметил, что Украина реализует свое право на самооборону в соответствии со статьей 51 Устава ООН, а законные военные цели расположены на территории России. Для их поражения используется именно российское воздушное пространство.

"Россияне не имеют права обвинять Украину, страны Балтии или Финляндию в последствиях своих действий и, в более широком смысле, своей агрессивной войны", - подчеркнул он.

Представитель МИД также поблагодарил Эстонию, Латвию, Литву и Финляндию за поддержку и солидарность с Украиной.

Что предшествовало

Напомним, истребитель НАТО, которые патрулировал воздушное пространство в Балтийском регионе, сбил дрон над Эстонией. Это произошло сегодня, 19 мая.

Беспилотник был сбит над озером Вертсьярв на юге страны.

По словам министра обороны Эстонии Ханно Певкура, вероятнее всего, это был украинский дрон, который сбился с курса из-за заглушения систем.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
НАТОМИД УкраиныЭстонияВойна России против Украины