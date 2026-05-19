Украина отреагировала на сбивание дрона Эстонией и указала на важную деталь

Как подчеркнул Тихий, Россия продолжает перенаправлять украинские беспилотники в сторону стран Балтии, используя средства радиоэлектронной борьбы.

"Москва делает это намеренно, сочетая это с усиленной пропагандой. Мы просим прощения у Эстонии и всех наших балтийских друзей за такие непреднамеренные инциденты", - заявил представитель МИД.

Тихий сообщил, что Украина сотрудничает и продолжает тесно сотрудничать между специализированными учреждениями, чтобы добраться до сути проблемы в каждом случае и искать пути их предотвращения, в том числе при непосредственном участии украинских экспертных групп.

В МИД подчеркнули, что вопреки заявлениям российской пропаганды, Эстония, Латвия, Литва и Финляндия никогда не позволяли использовать свое воздушное пространство для ударов по России.

Также Украина никогда не обращалась к этим государствам с подобными просьбами.

Тихий отметил, что Украина реализует свое право на самооборону в соответствии со статьей 51 Устава ООН, а законные военные цели расположены на территории России. Для их поражения используется именно российское воздушное пространство.

"Россияне не имеют права обвинять Украину, страны Балтии или Финляндию в последствиях своих действий и, в более широком смысле, своей агрессивной войны", - подчеркнул он.

Представитель МИД также поблагодарил Эстонию, Латвию, Литву и Финляндию за поддержку и солидарность с Украиной.