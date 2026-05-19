Украина отреагировала на сбивание дрона Эстонией и указала на важную деталь

Россия продолжает перенаправлять украинские дроны в Балтию с помощью средств РЭБ. Украина извинилась перед Эстонией и всеми балтийскими странами за такие непреднамеренные инциденты.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление спикера МИД Украины Георгия Тихого в соцсети Х.
Как подчеркнул Тихий, Россия продолжает перенаправлять украинские беспилотники в сторону стран Балтии, используя средства радиоэлектронной борьбы.
"Москва делает это намеренно, сочетая это с усиленной пропагандой. Мы просим прощения у Эстонии и всех наших балтийских друзей за такие непреднамеренные инциденты", - заявил представитель МИД.
Тихий сообщил, что Украина сотрудничает и продолжает тесно сотрудничать между специализированными учреждениями, чтобы добраться до сути проблемы в каждом случае и искать пути их предотвращения, в том числе при непосредственном участии украинских экспертных групп.
В МИД подчеркнули, что вопреки заявлениям российской пропаганды, Эстония, Латвия, Литва и Финляндия никогда не позволяли использовать свое воздушное пространство для ударов по России.
Также Украина никогда не обращалась к этим государствам с подобными просьбами.
Тихий отметил, что Украина реализует свое право на самооборону в соответствии со статьей 51 Устава ООН, а законные военные цели расположены на территории России. Для их поражения используется именно российское воздушное пространство.
"Россияне не имеют права обвинять Украину, страны Балтии или Финляндию в последствиях своих действий и, в более широком смысле, своей агрессивной войны", - подчеркнул он.
Представитель МИД также поблагодарил Эстонию, Латвию, Литву и Финляндию за поддержку и солидарность с Украиной.
Напомним, истребитель НАТО, которые патрулировал воздушное пространство в Балтийском регионе, сбил дрон над Эстонией. Это произошло сегодня, 19 мая.
Беспилотник был сбит над озером Вертсьярв на юге страны.
По словам министра обороны Эстонии Ханно Певкура, вероятнее всего, это был украинский дрон, который сбился с курса из-за заглушения систем.