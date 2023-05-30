Украина сделала шаг к первому пересмотру программы МВФ

Власти Украины и Международный валютный фонд достигли соглашения на уровне экспертов по первому пересмотру программы расширенного финансирования.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу МВФ.
Так, было достигнуто соглашение по обновленному пакету мер экономической и финансовой политики для первого пересмотра 4-летней программы по механизму расширенного финансирования (Extended Fund Facility - EFF). Теперь соглашение подлежит утверждению Советом исполнительных директоров МВФ.
Отмечается, что все количественные критерии эффективности к концу апреля и структурные маяки к концу мая были достигнуты. Это открыло путь к рассмотрению вопроса о выделении около 900 млн долларов Советом исполнительных директоров.
В МВФ отмечают, что экономика Украины демонстрирует чрезвычайную устойчивость, а последние экономические события указывают на постепенное экономическое восстановление в 2023 году. При этом перспективы остаются крайне неопределенными из-за войны.
Исполнительный совет МВФ одобрил четырехлетний пакет финансирования для Украины на 15,6 млрд долларов 31 марта.
Программа составляет часть пакета международной поддержки Украины общей стоимостью 115 млрд долларов.
Глава миссии МВФ в Украине Гэвин Грей отметил, что макроэкономическая и финансовая стабильность была сохранена благодаря взвешенной политике и постоянной и своевременной внешней поддержке.
Однако существенные вызовы еще есть. Это, в частности, касается бюджетного дефицита, который остается очень высоким, что вызывает большие потребности во внешнем финансировании, которое обеспечивается внешними грантами и ссудами на очень льготной основе.
Грей отметил, что необходимость защиты основных функций государства в условиях существующих финансовых ограничений будет и дальше требовать от власти продолжать искать сложные компромиссы по мерам.
"Решающее значение для этой цели будет иметь отмена поправок к законодательству по мобилизации доходов в условиях военного положения, избегая при этом новых мер, которые могут привести к уменьшению налоговых поступлений", - сказал он.
При этом российское вторжение в Украину продолжает оказывать разрушительное влияние на экономику. Несмотря на это, украинская экономика работает, а экономическая активность в первом квартале существенно возросла, поскольку энергетическая система быстро восстановилась после атак на критически важную инфраструктуру.
Также стабилизировались валютные рынки, а уровень инфляции стал ощутимо снижаться.
По словам Грея, по мере того как экономика постепенно адаптируется к условиям войны, ожидается более мощное восстановление. Соответственно, эксперты МВФ повысили прогноз роста реального ВВП на 2023 год от 1 до 3% (из предыдущего диапазона от -3 до +1 процента на момент утверждения программы EFF). Впрочем, учитывая, что война продолжается, перспективы остаются крайне неопределенными.
При этом главными целями программы власти по Механизму расширенного финансирования EFF остаются поддержка экономической и финансовой стабильности, восстановление долговой устойчивости и восстановление Украины на пути к вступлению в ЕС.
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