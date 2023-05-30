Украина сделала шаг к первому пересмотру программы МВФ

Так, было достигнуто соглашение по обновленному пакету мер экономической и финансовой политики для первого пересмотра 4-летней программы по механизму расширенного финансирования (Extended Fund Facility - EFF). Теперь соглашение подлежит утверждению Советом исполнительных директоров МВФ.

Отмечается, что все количественные критерии эффективности к концу апреля и структурные маяки к концу мая были достигнуты. Это открыло путь к рассмотрению вопроса о выделении около 900 млн долларов Советом исполнительных директоров.

В МВФ отмечают, что экономика Украины демонстрирует чрезвычайную устойчивость, а последние экономические события указывают на постепенное экономическое восстановление в 2023 году. При этом перспективы остаются крайне неопределенными из-за войны.

Что известно о программе

Исполнительный совет МВФ одобрил четырехлетний пакет финансирования для Украины на 15,6 млрд долларов 31 марта.

Программа составляет часть пакета международной поддержки Украины общей стоимостью 115 млрд долларов.

Глава миссии МВФ в Украине Гэвин Грей отметил, что макроэкономическая и финансовая стабильность была сохранена благодаря взвешенной политике и постоянной и своевременной внешней поддержке.

Однако существенные вызовы еще есть. Это, в частности, касается бюджетного дефицита, который остается очень высоким, что вызывает большие потребности во внешнем финансировании, которое обеспечивается внешними грантами и ссудами на очень льготной основе.

Грей отметил, что необходимость защиты основных функций государства в условиях существующих финансовых ограничений будет и дальше требовать от власти продолжать искать сложные компромиссы по мерам.

"Решающее значение для этой цели будет иметь отмена поправок к законодательству по мобилизации доходов в условиях военного положения, избегая при этом новых мер, которые могут привести к уменьшению налоговых поступлений", - сказал он.

При этом российское вторжение в Украину продолжает оказывать разрушительное влияние на экономику. Несмотря на это, украинская экономика работает, а экономическая активность в первом квартале существенно возросла, поскольку энергетическая система быстро восстановилась после атак на критически важную инфраструктуру.

Также стабилизировались валютные рынки, а уровень инфляции стал ощутимо снижаться.

По словам Грея, по мере того как экономика постепенно адаптируется к условиям войны, ожидается более мощное восстановление. Соответственно, эксперты МВФ повысили прогноз роста реального ВВП на 2023 год от 1 до 3% (из предыдущего диапазона от -3 до +1 процента на момент утверждения программы EFF). Впрочем, учитывая, что война продолжается, перспективы остаются крайне неопределенными.

При этом главными целями программы власти по Механизму расширенного финансирования EFF остаются поддержка экономической и финансовой стабильности, восстановление долговой устойчивости и восстановление Украины на пути к вступлению в ЕС.

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