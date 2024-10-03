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Украина сосредоточена на приглашении в НАТО, - Зеленский

Фото: президент Украины Владимир Зеленский (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Валерия Полищук

Основной фокус Украины сейчас направлен на получение приглашения в НАТО. Это чрезвычайно важный шаг для Украины, хоть и сложный для достижения.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский на совместной пресс-конференции с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте, сообщает корреспондент РБК-Украина.

"Что касается НАТО, сейчас мы сфокусированы на том, чтобы Украину пригласили в НАТО. Это очень важный шаг. это сложно достичь и мы фокусируемся на этом результате", - заявил он. 

Зеленский подчеркнул, что Украина делает все возможное, чтобы получить этот результат и продолжит работать над достижением этой цели.

Вступление Украины в НАТО

На состоявшемся в начале июля саммите НАТО в Вашингтоне Украина надеялась получить официальное приглашение присоединиться к Альянсу, однако этого не произошло.

НАТО ограничилось заявлением, что вступление Украины в Альянс является необратимым процессом.

Как отметила вице-премьер и министр по европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина, против предоставления такого приглашения выступили Соединенные Штаты и Германия.

Визит Рютте в Украину.

Бывший премьер-министр Нидерландов Марк Рютте официально занял пост генерального секретаря НАТО. Он подчеркнул, что поддержка Украины остается его ключевым приоритетом.

Сегодня, 3 октября, Рютте совершил свой первый визит в Украину в новой роли генсека НАТО. Ранее он уже посещал страну премьер-министром Нидерландов. В ходе визита Марк Рютте провел встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским.

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