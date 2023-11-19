Украина находится в лучшей позиции по дронам, чем Россия, - Игнат

"Дронов много не бывает, надо наращивать эти системы. Мы, возможно, даже в лучшей позиции, чем та же Россия, потому что имеем доступ к западным технологиям", - объяснил Игнат.

По мнению спикера, именно западная поддержка позволяет Украине наращивать количество ударных дронов.

"Именно количество ударных беспилотников позволит нам тревожить Россию на ее территории, как они терроризируют нас", - добавил он.

Игнат также отметил, что Россия в будущих атаках может делать акцент на дронах, поскольку запас ракет истощился по сравнению с прошлым годом. Он заявил, что у Украины есть средства противодействия с беспилотниками, в частности, зенитки Gepard и мобильные огневые группы.

По словам спикера, именно мобильные группы могут "рационально" уничтожать российские дроны. Так, вчера две трети "Шахедов" были уничтожены бойцами таких огневых групп.

Дроны украинского производства

Напомним, что на вооружении украинской армии уже десятки дронов отечественного производства. Речь идет не только о беспилотных летательных аппаратах, но и о надводных дронах.

Ранее глава СБУ сообщил, что в Украине изготовили уникальный морской надводный дрон "Морской малыш". Производство этих беспилотников находится в Украине, но заводы находятся под землей.

Недавно в Госспецсвязи сообщили, что заказали у "Укроборонпрома" сотни дронов отечественного производства. Они будут готовы к концу года.

Также, по словам министра по стратегическим отраслям промышленности Александра Камышина, Украина наладила серийное производство отечественного аналога "Шахедов". За месяц удается изготовить десятки таких дронов.