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Украина не знает о секретной миротворческой миссии Ватикана и не давала согласия, - CNN

Фото: Папа Римский Франциск (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Украине ничего не известно о миротворческой миссии Ватикана, о которой говорил Папа Римский Франциск. Власти страны не давали согласия на такие инициативы.

Как сообщает РБК-Украина, об этом в комментарии CNN заявил неназванный украинский чиновник, близкий к Офису президента.

"Президент Зеленский (президент Украины Владимир Зеленский - ред.) не давал согласия на какие-либо подобные обсуждения от имени Украины. Если переговоры и ведутся, то без нашего ведома или одобрения", - приводит издание слова чиновника.

Напомним, ранее Папа Римский заявлял, что сейчас Ватикан якобы проводит миротворческую миссию, но пока он не может раскрыть ее детали.

Такое заявление понтифик сделал после своего визита в Будапешт, где он встретился с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном и с митрополитом Иларионом, представителем Русской православной церкви в Будапеште.

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