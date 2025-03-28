Украина сможет получить 1,5 млн боеприпасов от Чехии в этом году

"Чешская инициатива по поставкам боеприпасов в Украину может доставить по крайней мере столько же снарядов в 2025 году, сколько в прошлом году", - заявил Фиала после саммита "коалиции желающих" в Париже 27 марта.

Инициатива была создана в прошлом году и финансируется несколькими странами-союзниками. Министерство обороны Чехии в феврале этого года сообщило, что среди снарядов, предоставленных в 2024 году, было 500 тысяч единиц 155-мм снарядов.

155-миллиметровые боеприпасы нужны для артиллерийских пушек, которые Украине предоставили страны НАТО. В оружии советского образца используются снаряды калибра 152-мм. Чешская инициатива поставляет оба вида боеприпасов.