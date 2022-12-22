Украина сможет добиться победы на поле боя с нашей помощью, - Байден

"Украина сможет добиться победы на поле боя с нашей помощью, с помощью союзников", – заявил Байден.

Он добавил, что день, когда президент Зеленский будет готов говорить с россиянами, он сможет добиться успеха также, потому что он одержал победу на поле боя.

По словам Джозефа Байдена, не стоит недооценивать влияние, которое эта война оказывает на Россию, потери, которые они испытывают.

Президент США также напомнил о словах президента РФ Владимира Путина о том, что война с Украиной "дается гораздо сложнее, чем мы думали".