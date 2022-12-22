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Украина сможет добиться победы на поле боя с нашей помощью, - Байден

Владимир Зеленский и Джо Байден (фото: t.me/V_Zelenskiy_official)
Автор: Светлана Мащенко

В ходе встречи с Владимиром Зеленским 21 декабря Джозеф Байден заявил, что Украина сможет победить на поле боя с помощью США и союзников.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-конференцию по результатам встречи президентов.

"Украина сможет добиться победы на поле боя с нашей помощью, с помощью союзников", – заявил Байден.

Он добавил, что день, когда президент Зеленский будет готов говорить с россиянами, он сможет добиться успеха также, потому что он одержал победу на поле боя.

По словам Джозефа Байдена, не стоит недооценивать влияние, которое эта война оказывает на Россию, потери, которые они испытывают.

Президент США также напомнил о словах президента РФ Владимира Путина о том, что война с Украиной "дается гораздо сложнее, чем мы думали".

Напомним, что президенты Украины и США встретились в Белом доме в среду 21 декабря.

Отметим, что Байден напомнил Зеленскому, что свет победит тьму, и США будут с Украиной на каждом этапе пути.

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Владимир ЗеленскийДжозеф Байден