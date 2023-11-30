Украина укрепила оборонно-промышленную базу США, - Пентагон

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство обороны США .

Поддержка Украины со стороны США вызвала беспрецедентную мобилизацию оборонно-промышленного комплекса. Промышленные предприятия по всей стране увеличили объёмы производства и предоставили необходимые для выполнения обязательств США оборудование и возможности.

С начала российского вторжения в Украину 24 февраля 2022 года США оказали Украине военную помощь на сумму около 44 миллиардов долларов. Эта помощь включала в себя как передачу существующего военного оборудования из запасов американских вооружённых сил, так и закупку нового оборудования у промышленности.

Если из существующих запасов США выводится какое-либо оборудование, его необходимо заменить, чтобы сохранить боеспособность американских военных подразделений. Министерство обороны США обязалось выделить почти 17 миллиардов долларов на закупку нового оборудования взамен того, которое было отправлено в Украину.

Оборонные подрядчики США не только производят новое оборудование взамен того, что было отправлено Украине, но и расширяют свои производственные мощности, чтобы удовлетворить растущий спрос на военную технику. Министерство обороны США выделило более 10 миллиардов долларов на эти цели.

Военная помощь США Украине

В октябре президент США Джо Байден предложил конгрессу выделить 106 млрд долларов. 60 млрд хотят направят Украине. На что пойдут деньги - читайте в материале РБК-Украина.

4 декабря сенат США проголосует за помощь Украине и Израилю.

Ранее мы писали, что во время приезда в Украину глава Пентагона Ллойд Остин представил новый пакет помощи США.