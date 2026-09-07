Украина меняет запросы на оружие: Гетьманчук назвала главные направления

По словам Гетьманчук, конкретные запросы внутри ключевых оборонных направлений приходится регулярно пересматривать. На это напрямую влияет изменение характера российских атак.

Одним из главных приоритетов остается противовоздушная оборона. Постоянной потребностью Украины являются средства противодействия баллистическим ракетам, однако появление новых угроз требует корректировки запросов.

В частности, сейчас украинская сторона также нуждается в средствах борьбы с реактивными дронами.

Изменения коснулись и артиллерийских боеприпасов. Украина перешла от использования только стандартных 155-мм снарядов к более дальнобойным боеприпасам Extended Range Ammunition.

Как отметила Гетьманчук, это уже другие потребности и, соответственно, другие объемы финансирования.

При этом общая архитектура оборонных приоритетов Украины не меняется. По словам главы Миссии, ее сохранение несмотря на смену министров обороны является позитивным сигналом для НАТО.

Украина наращивает производство

Третьим приоритетом Гетьманчук назвала инвестиции в производство украинских дронов и ракет. Киев рассчитывает, чтобы максимально возможная часть предоставляемого партнерами финансирования направлялась именно на это направление.

При этом производство также адаптируется к новым вызовам. Сначала Украина масштабировала выпуск дронов-перехватчиков и достигла показателя сбития более 90%. Затем сформировала запрос на беспилотники для ударов на средней дальности и получила соответствующий результат.

"Здесь мы также гибко реагируем на угрозы: сначала масштабировали производство дронов-перехватчиков и вышли на показатель сбития более 90%, затем сформировали запрос на дроны для средних ударов (middle strikes) и увидели результат. Отдельный компонент – эффективные средства для дальнобойных ударов (deep strikes)", – отметила Гетьманчук.