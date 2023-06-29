Украина взлетела на шесть позиций в рейтинге сборных ФИФА: топ-3 планеты без изменений

"Сине-желтые" поднялись на 24-е место в рейтинге мирового футбола. С момента предыдущего обновления классификации украинцы поднялись вверх на 6 позиций.

В июне сборная Украины провела три поединка. Сначала подопечные Сергея Реброва расписали феерическую ничью (3:3) в спарринге против Германии. Далее же национальная команда одержали две нелегкие победы в квалификации к Евро-2024 – над Северной Македонией (3:2) и Мальтой (1:0).

Лидером рейтинга ФИФА осталась сборная Аргентины. Чемпионы мира опережают Францию и Бразилию. В свою очередь нглийская сборная сумела обойти Бельгию, а хорваты – Нидерланды.

Следующие матчи сборной Украины назначены на сентябрь. "Сине-желтые" встретятся с фаворитами отборочной группы – сборной Англии (9 сентября) и сборной Италии (12 сентября). Первые в данный момент идут в лидерах секстета, набрав 12 очков после четырех туров.