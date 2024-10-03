Украина сыграет с Францией за "бронзу" ЧМ по футзалу. В финале – принципиальное противостояние

Чемпионат мира-2024, 1/2 финала

Аргентина – Франция – 3:2

Голы: Аррьета, 2:14 (пенальти), 36:33 (пенальти), Клаудиньо, 07:07 - Менендез, 05:29, Туре, 24:32.

Команды устроили голевую перестрелку уже в начале матча. На 3-й минуте аргентинцы заработали пенальти, который реализовал Аррьета. Но на 6-й французы сравняли счет. Прошло еще две минуты и южноамериканская команда снова вышла вперед – 2:1.

После этой "разминки" соперники стали действовать уже осторожнее. Французы атаковали больше, а их оппоненты сосредоточились на грамотной обороне и поисках шансов в быстрых контратаках. Впрочем, до перерыва никто добиться успеха не смог.

Но как только игра возобновилась, европейцы нашли брешь в обороне аргентинцев: второй гол команды записал на свой счет Туре. И снова на площадке шла борьба, где уже обе команды не слишком рисковали, пытаясь создать что-то посредством позиционных атак.

В таких случаях все решает одна ошибка, которую и допустили французы. Неосторожная игра у собственных ворот привела к еще одному пенальти. И тот же Аррьета не ошибся во второй раз. Случилось это на 37-й минуте и у "трехцветных" уже было мало времени, чтобы спасти игру. Более того, они едва не пропустили четвертый гол, когда соперники атаковали пустые ворота и попали в штангу.

Аргентина победила со счетом 3:2 и теперь в финале встретиттся со своим принципиальным соперником во всех разновидностях игры с мячом – Бразилией. Решающий поединок состоится в воскресенье, 6 октября. Начало – в 18:00 по киевскому времени.

В тот же день Украина разыграет бронзу с командой Франции. Этот матч начнется в 15.30.