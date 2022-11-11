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Украина собрала деньги уже на второй морской дрон. Помогла Литва

Фото: министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Браславский

Украина собрала деньги уже на второй морской дрон. Необходимая сумма денег была собрана народом Литвы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министра цифровой трансформации Михаила Федорова.

"Имеем еще один морской дрон!", - говорится в сообщении.

По словам Федорова, литовский журналист Андрюс Тапинас вместе с народом Литвы собрал 250 000 долларов. Их передадут через UNITED24.

"Наши литовские друзья сами выберут имя для дрона", - добавил министр.

Федоров поблагодарил за невероятную поддержку. Узнать больше и присоединиться к инициативе можно на сайте .

Напомним, сегодня украинцы собрали средства на первый морской ударный дрон в рамках инициативы United24. Он получит символическое название – "Херсон".

Ранее сообщалось, что Украина запустила сбор средств на первый в мире флот морских беспилотников . Они помогут украинским военным защитить морскую акваторию.

Президент Украины Владимир Зеленский анонсировал сбор средств на морские дроны через благотворительную платформу United24 .

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