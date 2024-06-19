Украина завоевала историческое "золото" на чемпионате Европы-2024 по водным видам спорта

Желтяков начал заплыв шестым на первые 50 метров.

За 50 метров до конца заплыва украинский пловец был третьим, но в итоге вырвал победу над греком Апостолосом Сискосом из Греции с преимуществом в 0,03 секунды.

Финал Евро по водным видам спорта, заплыл 200 метров на спине:

Александр Желтяков (Украина) 1:55.39 минут Апостолос Сискос (Греция) +0.03 Роман Митюков (Швейцария) +0.36

Следует отметить, что это первое "золото" Украины на чемпионате Европы по водным видам спорта. Перед этим украинцы завоевали три награды в прыжках в воду.

Результат Желтякова в финале Евро-2024 - также новый рекорд Украины на дистанции 200 метров на спине. Предыдущий рекорд, также принадлежавший ему, украинский пловец улучшил на 0.4 секунды.

Также это первое личное золото Желтякова на взрослых чемпионатах Европы.