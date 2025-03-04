Украина увеличит импорт газа после ракетных атак по газовой инфраструктуре, - Bloomberg

Украина намерена увеличить импорт природного газа в следующем сезоне, поскольку ее собственные производственные мощности пострадали от российских беспилотников и ракет.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.

Правительство оценивает, что ему понадобится около 3,5 млрд кубометров импорта для удовлетворения внутреннего спроса в следующем отопительном сезоне, сказал чиновник по энергетике, знакомый с расчетами.

Фактические объемы могут отклоняться вверх или вниз в зависимости от обстоятельств, сказал человек, попросивший не называть его имени,

Планы закупок страны приходятся на нестабильное время для газового рынка. Конкуренция за топливо высока, а цены остаются высокими, поскольку Европа также стремится вскоре пополнить свои сокращающиеся запасы.

"Мы ждем окончательного утверждения баланса, который определит прогнозируемый объем потребления, добычи и импорта газа", - сообщил Роман Чумак, исполняющий обязанности генерального директора "Нафтогаз Украины".

Украина, традиционно являющаяся крупным импортером природного газа, сократила закупки иностранного топлива с 2022 года, поскольку полномасштабное вторжение России привело к сокращению внутреннего потребления.

Ущерб, нанесенный газовой инфраструктуре, привел к сокращению добывающих мощностей страны, а холодная зима увеличила спрос на отопление, в результате чего запасы газа достигли тревожно низкого уровня и "Нафтогазу" пришлось закупать природный газ в Европейском Союзе.

Только в феврале было импортировано 560 млн кубометров газа, согласно данным оператора газотранспортной системы Украины. По оценкам киевской инвестиционной компании Dragon Capital, это сопоставимо с примерно 700 млн кубометров, закупленных за весь отопительный сезон 2023 года,

Эскалация противостояния между президентом Владимиром Зеленским и президентом США Дональдом Трампом может сделать Киев еще более уязвимым для российских атак, что еще больше усилит обеспокоенность Украины относительно поставок топлива, отмечает Bloomberg.

В то время как ЕС обдумывает возможность оказания финансовой помощи Словакии и Венгрии для хранения нероссийского природного газа в хранилищах Украины следующей зимой, Киев также рассчитывает на эту договоренность, защищающую его собственные поставки от дальнейших атак со стороны России.

Отметим стоимость газа в Европе сейчас составляет около 475 долларов за тысячу кубометров. Таким образом, 3,5 млрд кубометров обойдутся Украине примерно в 1,7 млрд долларов.