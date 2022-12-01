Украина увеличит помощь зерном для голодающих стран Африки

Кабинет министров увеличил гуманитарную помощь Эфиопии и Сомали. Из государственного бюджета дополнительно выделяется 124 млн гривен на зерно для голодающих стран Африки.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на распоряжение от 30 ноября 2022 г. №1076-р .

Кроме того, Минфин в рамках общего объема бюджетных назначений проведет перераспределение расходов путем уменьшения объема расходов по программе "Обслуживание государственного долга" на 224 млн гривен и увеличит расходы по программе "Резервный фонд" на 224 млн гривен.

Напомним, в сентябре Кабинет министров выделил гуманитарную помощь Эфиопии и Сомали. Этим странам пошлют 50 тысяч тонн пшеницы на сумму 420 млн гривен.