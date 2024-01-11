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Украина увеличила производство БпЛА. Работает с союзниками по дальнейшему наращиванию, - Кулеба

Фото: Дмитрий Кулеба, министр иностранных дел Украины (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

Украина увеличила производство беспилотников, в том числе и FPV-дронов. В частности, работает над наращиванием производства с союзниками.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter-аккаунт министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы.

Как отметил Кулеба, во время визита в Эстонию, он поднял ряд вопросов с эстонским коллегой Маргусом Тсахкном, в частности относительно: 

  • беспилотников; 
  • артиллерийских снарядов; 
  • использования замороженных российских активов; 
  • вступления Украины в Европейский союз, а также НАТО.  

Во время переговоров стороны договорились о следующих шагах для продвижения этих усилий.

"Украина ценит инициативу Эстонии о предоставлении ЕС до 2023 года одного миллиона артиллерийских снарядов. Мы договорились неутомимо работать над тем, чтобы ЕС ускорил выполнение этого обязательства", - добавил Кулеба. 

По словам министра, он также поблагодарил Эстонию за принятие закона об использовании замороженных российских активов. Он призвал эстонский парламент принять его и стать примером для других.

Производство оружия в Украине

Как отмечал ранее президент Владимир Зеленский, Украина должна стать столь сильной и эффективной, чтобы Россия знала, что на каждый ее удар будет ответ. Для этого необходимо усилить производство отечественного оружия.

Украина уже производит дальнобойное вооружение. К примеру, специалистам удалось разработать новую версию дальнобойных ракет "Нептун". В частности, недавно стало известно о начале серийного производства дронов, которые являются своеобразным аналогом иранских "Шахедов".

Как рассказал министр стратегической промышленности Александр Камышин, Украина значительно увеличила производство боеприпасов. К примеру, мин в 42 раза, артснарядов почти в 3 раза

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