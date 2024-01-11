Украина увеличила производство БпЛА. Работает с союзниками по дальнейшему наращиванию, - Кулеба

Как отметил Кулеба, во время визита в Эстонию, он поднял ряд вопросов с эстонским коллегой Маргусом Тсахкном, в частности относительно:

беспилотников;

артиллерийских снарядов;

использования замороженных российских активов;

вступления Украины в Европейский союз, а также НАТО.

Во время переговоров стороны договорились о следующих шагах для продвижения этих усилий.

"Украина ценит инициативу Эстонии о предоставлении ЕС до 2023 года одного миллиона артиллерийских снарядов. Мы договорились неутомимо работать над тем, чтобы ЕС ускорил выполнение этого обязательства", - добавил Кулеба.

По словам министра, он также поблагодарил Эстонию за принятие закона об использовании замороженных российских активов. Он призвал эстонский парламент принять его и стать примером для других.

Производство оружия в Украине

Как отмечал ранее президент Владимир Зеленский, Украина должна стать столь сильной и эффективной, чтобы Россия знала, что на каждый ее удар будет ответ. Для этого необходимо усилить производство отечественного оружия.

Украина уже производит дальнобойное вооружение. К примеру, специалистам удалось разработать новую версию дальнобойных ракет "Нептун". В частности, недавно стало известно о начале серийного производства дронов, которые являются своеобразным аналогом иранских "Шахедов".

Как рассказал министр стратегической промышленности Александр Камышин, Украина значительно увеличила производство боеприпасов. К примеру, мин в 42 раза, артснарядов почти в 3 раза