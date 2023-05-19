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Украина сбила российский самолет с помощью Patriot, - CNN

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Пятница 19 мая 2023 02:49
Украина сбила российский самолет с помощью Patriot, - CNN Фото: ПВО Patriot сбила российский самолет (GettyImages)
Автор: Антон Малиновский

Украинские силы противовоздушной обороны сбили российский самолет с помощью ЗРК Patriot.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.

Издание отмечает, что неназванные представители Пентагона и сотрудники Конгресса США сообщили, что в течение последних недель с помощью Patriot удалось сбить вражеский бомбардировщик. Другие системы ПВО не имеют для этого достаточной дальности поражения, сообщили в CNN.

"Российский самолет, на который нацелился Patriot, собирался запустить ракеты по украинским целям", – пишет издание.

Напомним, ранее россияне начали заявлять о якобы уничтожении ЗРК Patriot с помощью "высокоточного оружия".

Позже стало известно, что ЗРК получил лишь уснувшие незначительные повреждения.

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