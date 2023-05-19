Украина сбила российский самолет с помощью Patriot, - CNN

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN .

Издание отмечает, что неназванные представители Пентагона и сотрудники Конгресса США сообщили, что в течение последних недель с помощью Patriot удалось сбить вражеский бомбардировщик. Другие системы ПВО не имеют для этого достаточной дальности поражения, сообщили в CNN.

"Российский самолет, на который нацелился Patriot, собирался запустить ракеты по украинским целям", – пишет издание.