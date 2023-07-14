Украина сохранила поддержку Конгресса США, несмотря на усилия ультраправых республиканцев

Группа крайне правых республиканцев настаивала на рассмотрении ряда поправок, которые запретили бы любую помощь Украине в области безопасности, исключили бы 300 млн долларов из ежегодного законопроекта об оборонной политике для обучения и оснащения украинских солдат и обусловили бы любую помощь Украине отчетом, в котором подробно описывается стратегия участия США.

Эти предложениям были выдвинуты представителями Республиканской партии Марджори Тейлор Грин (Джорджия), Мэттом Гаетцем (Флорида), Майклом Клаудом (Техас) и Уорреном Дэвидсоном (Огайо). Грин, Гаетц и Томас Мэсси (Кентукки) также предложили поправку, запрещающую передачу кассетных боеприпасов Украине, всего через несколько дней после того, как администрация Байдена объявила о решении отправить это оружие Украине.

Законопроект о разрешении на выделения оборону 886 млрд долларов, HR 2670, считается обязательной мерой, поскольку он разрешает повышение заработной платы военным и гражданским лицам и устанавливает политику в отношении вооружений и геостратегию. Ежегодное законодательство становится законом каждый год на протяжении более 60 лет.

Голосование по украинским поправкам стало проверкой поддержки Украины Конгрессом, поскольку изоляционистски настроенные члены Республиканской партии усилили призывы сократить или прекратить помощь Киеву. Разногласия внутри Республиканской партии обострились в решающий момент войны, когда Украина находится в разгаре контрнаступления, а президент Джо Байден на этой неделе призвал союзников по НАТО продолжать оказывать помощь Украине.

Спикер палаты представителей Кевин Маккарти (республиканец от штата Калифорния), который имеет незначительное большинство, находится в тяжелом положении. Чтобы смягчить консервативное крыло своей партии, он сказал, что выступает против дополнительной помощи Украине помимо соглашения об ограничении долга, заключенного ранее в этом году, которое также установило рамки для уровней государственных расходов.

Давление на Маккарти

Маккарти также недавно отверг предположения о том, что Конгресс одобрит дополнительные расходы на Украину и другие оборонные потребности в результате долговой сделки. Пентагон и администрация Байдена оказали Украине помощь в виде экстренного дополнительного финансирования и рассчитывают сделать то же самое в 2024 финансовом году из-за сложности прогнозирования потребностей в финансировании войны заранее.

Маккарти столкнется с давлением со стороны законодателей-ветеранов-республиканцев, в том числе председателей комитетов по обороне, с требованием внести дополнение. В Сенате США, возглавляемом демократами, есть широкая поддержкой мер по экстренным расходам. Лидер республиканцев в Сенате Митч Макконнелл предсказал, что финансирование США для поддержки вооруженных сил Украины будет продолжать поступать, несмотря на призывы изоляционистски настроенных членов его собственной партии сократить или прекратить такую помощь.

"У нас достаточно поддержки в Конгрессе, чтобы поддерживать это намного дольше, - сказал Макконнелл в интервью Bloomberg News в начале этого года. Все лидеры в Палате представителей и Сенате моей партии очень поддерживают победу над русскими".

Республиканец из Кентукки, который договорился о помощи США на военные нужды на сумму более 100 млрд долларов, также призвал Байдена ускорить поставки высокотехнологичного оружия в Украину, чтобы помочь вернуть территории, захваченные Россией.

Поддержка Украины

Согласно опросу, проведенному Президентским фондом и Институтом Рональда Рейгана, три четверти американцев говорят, что для США важно, чтобы Украина выиграла войну с российскими захватчиками, и подавляющее большинство поддерживает отправку Украине помощи в целях безопасности. Поддержка солидна среди демократов - 86% и республиканцев - 71%, а у независимых - 58%.

Что касается помощи в сфере безопасности, то 59% опрошенных американцев говорят, что поддерживают отправку военной помощи Украине, в том числе три четверти демократов и половина республиканцев. Независимые значительно менее склонны поддерживать помощь Украине: 39% за и 39% против. Но в целом поддержка помощи Украине не изменилась с ноября прошлого года, когда Институт Рейган провел исследование национальной обороны, которое показало, что помощь поддержали 57% американцев.