Украина подвергается тысячам кибератак ежемесячно, - Минцифры

"Поверьте, что такое количество атак, которое происходит в киберпространстве, оно невероятное. У нас тысячи атак ежемесячно. Государство достаточно достойно проходит этот путь", - сказал Федоров.

По его словам, у каждого сотрудника Минцифры установлено специальное программное обеспечение на базе искусственного интеллекта, которое анализирует поведение на ноутбуке.

"Если есть аномалии - система мгновенно реагирует. Так мы уже обнаружили несколько вирусов, которые не видели даже антивирусы", - пояснил министр.

Он также отметил, что скорость реакции на хакерские атаки госресурсов "критически важна" и именно поэтому Минцифра договорилась с "крупным донором", который будет финансировать тендеры по киберзащите как для государственных, так и для частных структур.