Украина заявила о новых ударах по энергетике Крыма

По словам "Мадяра", с 1 июля по 5 августа украинские подразделения Сил беспилотных систем поразили в общей сложности 201 энергетический узел на оккупированных территориях.

Какие объекты попали под удары

Как утверждают в СБС, среди последних целей оказались газораспределительная станция "Наташино" в оккупированном Крыму, а также подстанции напряжением 750, 330, 150 и 110 кВ в Донецкой, Запорожской, Херсонской и Луганской областях.

По данным украинского командования, эти объекты обеспечивали электроснабжение временно оккупированных Мариуполя, Мелитополя, Бердянска, Геническа, Зугрэса, Приморского Посада и ряда других населенных пунктов.

Что заявил "Мадяр"

Командующий Силами беспилотных систем сообщил, что операция по поражению энергетической инфраструктуры на оккупированных территориях продолжается.

"Крымский рубильник off" действует на юге ВОТ: +13 энергоузлов за 48 часов 4-5 августа отработаны Птахами СБС", - отметил "Мадяр".

Бровди также подвел общие итоги операции

"Мадяр" сообщил, что общий счет в ходе операции с 1 июля по 5 августа составил 201 энергетический узел на ВОТ".

В перечень объектов, о поражении которых сообщили в СБС, вошли подстанции "Южнодонбасская", "Мирная", "Мелитополь", "Азовсельмаш", "Тимофеевка", объект на Зуевской ТЭС, подстанция в Кадиевке, а также газораспределительная станция "Наташино" в оккупированном Крыму. На момент публикации независимого подтверждения заявленных результатов не представлено.