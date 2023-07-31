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Украина завтра получит первые САУ Zuzana 2 от трех европейских стран, - СМИ

Фото: САУ Zuzana 2 (flickr.com)
Автор: Татьяна Степанова

Во вторник, 1 августа, Украине передадут две колесные самоходные гаубицы Zuzana 2 словацкого производства.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на словацкую газету Denník N.

Покупку САУ Zuzana 2 профинансировали Дания, Германия и Норвегия в рамках военной помощи.

Всего в рамках этого совместного проекта Силы обороны Украины получат 16 самоходных 155 мм Zuzana 2.

Zuzana 2

Следует заметить, что САУ Zuzana 2 оснащена 155-мм пушкой и способна бить на расстояние до 41 километра. Она может производить до шести выстрелов в минуту или 16 выстрелов в 3 минуты.

Украина уже получила восемь единиц такой техники от Словакии.

Кроме того, Словакия изготовит самоходные артиллерийские установки Zuzana 2 для Украины. Контракт между странами уже утвердили.

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