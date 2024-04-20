Украина заинтересована в участии Бразилии в саммите мира, - Зеленский

Глава государства подчеркнул, что Украина заинтересована в активном участии Бразилии и, в частности, президента Лулы да Силвы в первом Глобальном саммите мира.

"Считаю, что его присутствие там, как и любых лидеров любых государств мира, получающих приглашение, говорит о том, что они, эти люди хотят мира. Желательно, чтобы это был справедливый мир для Украины", - отметил он. Зеленский.

Президент также поблагодарил журналистов за приезд в Украину. Зеленский снова пригласил президента Бразилии посетить Украину.

Глава государства также напомнил, что встречался с Лулой да Силвой в сентябре 2023 года на полях сессии Генассамблеи ООН.