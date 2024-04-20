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Украина заинтересована в участии Бразилии в саммите мира, - Зеленский

Фото: президент Украины Владимир Зеленский (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Юрченко

Украина заинтересована в участии Бразилии в Глобальном саммите мира. Он состоится в июне в Швейцарии.

Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на заявление президента Владимира Зеленского в интервью бразильским журналистам.

Глава государства подчеркнул, что Украина заинтересована в активном участии Бразилии и, в частности, президента Лулы да Силвы в первом Глобальном саммите мира.

"Считаю, что его присутствие там, как и любых лидеров любых государств мира, получающих приглашение, говорит о том, что они, эти люди хотят мира. Желательно, чтобы это был справедливый мир для Украины", - отметил он. Зеленский.

Президент также поблагодарил журналистов за приезд в Украину. Зеленский снова пригласил президента Бразилии посетить Украину.

Глава государства также напомнил, что встречался с Лулой да Силвой в сентябре 2023 года на полях сессии Генассамблеи ООН.

 

 

Неоднозначные заявления бразильского лидера

Стоит отметить, что ранее президент Бразилии заявил о готовности быть посредником между Украиной и Россией и даже представил свой "мирный план". Однако в Киеве отнеслись к этому скептически из-за несколько пророссийских взглядов политика.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский подчеркивал, что хотел лично встретиться с бразильским лидером и даже готов посетить Бразилию, если будет официальное приглашение. Однако Лула да Силва проигнорировал слова Зеленского, а также его приглашение посетить Украину.

Больше о том, на чьей стороне Бразилия и зачем продвигает свой "мирный план" - читайте в материале РБК-Украина.

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Владимир ЗеленскийБразилия