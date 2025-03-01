Украина осудила "президентские выборы" в оккупированной Абхазии
Украина осудила "президентские выборы" в оккупированной Россией Абхазии. И выразила поддержку территориальной целостности Грузии.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство иностранных дел Украины в X.
В МИД подчеркнули, что Украина не признает так называемые "президентские выборы" в Абхазии.
"Мы всегда будем поддерживать территориальную целостность и суверенитет Грузии в пределах ее международно признанных границ", - заявили в МИД.
"Выборы" в Абхазии
На пост "президента" Абхазии претендуют два кандидата, которые набрали наибольшее количество голосов в первом туре, который был 15 февраля. Это так называемые вице-президент Бадра Гунба и экс-министр экономики Адгур Ардзинба.
Напомним, что в ноябре 2024 года предыдущий так называемый "президент республики" Аслан Бжания ушел в отставку.
Это решение было вызвано протестами против "инвестиционного соглашения" с Россией, которое в конце октября подписали представители РФ и Абхазии. По этому соглашению, российский бизнес получал беспрецедентные льготы, возможность реализовывать свои проекты на территории Абхазии.
Россия ввела войска на территории Грузии в августе 2008 года. В результате Грузию лишили контроля над регионами Абхазия и Южная Осетия. Москва признала "независимость" регионов, однако в мире эти регионы считают оккупированными и частью территорий Грузии.