Украина осудила "президентские выборы" в оккупированной Абхазии

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство иностранных дел Украины в X .

В МИД подчеркнули, что Украина не признает так называемые "президентские выборы" в Абхазии.

"Мы всегда будем поддерживать территориальную целостность и суверенитет Грузии в пределах ее международно признанных границ", - заявили в МИД.

"Выборы" в Абхазии

На пост "президента" Абхазии претендуют два кандидата, которые набрали наибольшее количество голосов в первом туре, который был 15 февраля. Это так называемые вице-президент Бадра Гунба и экс-министр экономики Адгур Ардзинба.