Как пишет телерадиокомпания, Украина продолжает поражать огромную нефтегазовую промышленность России, которая, несмотря на запреты на импорт и ограничения цен, остается крупнейшим источником доходов для военной машины России. В целом атаки стали возможными не только благодаря использованию беспилотников с большей дальностью полета, но и интеграции искусственного интеллекта в некоторые дроны. ИИ, со своей стороны, помогает дронам ориентироваться и избегать глушения.

"Точность в условиях помех обеспечивается благодаря использованию искусственного интеллекта. Каждый самолет имеет бортовой компьютер со спутниковыми данными и данными о местности. Полеты определяются заранее с нашими союзниками, и самолеты придерживаются плана полета, что позволяет нам поражать цели с точностью до метра", - рассказал близкий к украинской программе беспилотников источник CNN.

Аналитик Королевского института объединенных служб Ноя Сильвия, в свою очередь, рассказала о "машинном зрении", которое является разновидностью ИИ. По ее словам, оборудованный им дрон можно "научить" определять географию и цель, к которой он направляется. При этом БпЛА становится полностью автономным и не нуждается в связи со спутниками.

Эксперт по вопросам войны с использованием беспилотников и искусственного интеллекта Крис Линкольн-Джонс отметил, что уровень "интеллекта" пока еще очень низкий, поскольку технология находится лишь на ранних стадиях развития своего потенциала.

Главное управление разведки (ГУР) Министерства обороны Украины и Служба безопасности Украины отказали CNN в комментарии относительно использования ИИ в дронах.

Удары по военной машине России

Использование Украиной дронов не является чем-то новым, поскольку страна начала полагаться на них еще с начала полномасштабного вторжения России. В частности Киев также вкладывает ресурсы для развития технологии и отечественного производства.

В начале войны наши воины использовали в основном готовое оборудование для наблюдения, или же сброса небольших бомб. Впрочем, позже удалось создать полноценную индустрию БпЛА, что дало преимущество в противостоянии с большим количеством живой силы у террористов.

Как отмечают эксперты телерадиокомпании, вместо того, чтобы бить по топливным хранилищам, Украина сосредоточилась на перегонных установках, где сырая нефть перерабатывается и превращается в топливо или другие производные продукты. Некоторые цели требуют много западных технологий, которые России сложно достать.

Эксперты считают, что атаки могут иметь большее влияние на российскую экономику, чем западные санкции, часть которых в основном обходила энергетический сектор страны-террориста.

Между тем Украина заявляет, что 12% российских нефтеперерабатывающих мощностей сейчас не работают. Reuters, со своей стороны, заявил, что их количество достигает 14%.

Американское беспокойство

Удары Украины по НПЗ России спровоцировали рост мировых цен на нефть. Только в текущем году нефть марки Brent подорожала почти на 13%. Это, в свою очередь, вызвало беспокойство со стороны Соединенных Штатов Америки (США).

Один из чиновников заявил CNN, что Штаты не поощряют и не позволяют бить внутри России.

Глобальный руководитель товарной стратегии инвестиционного банка RBC Capital Markets Гелим Крофт отметил, что соглашение между Украиной и США предусматривало предоставление финансов и оружия в обмен на избежание ударов по российским энергоносителям, чтобы избежать масштабного энергетического кризиса.

"Если они не получают оружие и деньги, которые им обещали, какой у них стимул соблюдать соглашение с Вашингтоном?", - добавил Крофт.

Поражение российских НПЗ

Начиная с января текущего года, наша страна усилила удары по российской нефтяной инфраструктуре. Был нанесен ряд ударов по крупным НПЗ.

Как писали западные СМИ, США якобы призвали Киев прекратить удары, поскольку это может привести к росту цен на нефть и бензин в мире, но, как отметили официальные лица Украины, вражеские НПЗ являются законной целью для наших воинов.

В течение текущего года против российских НПЗ было совершено 15 атак. Значительные повреждения получили восемь НПЗ совокупной установленной мощностью 83 миллионов тонн в год.