Украина запустила серийное производство дронов с дальностью поражения более 1000 км

Украина запустила серийное производство ударных дронов с дальностью поражения более 1000 км.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на генерального директора "Укроборонпрома" Германа Сметанина в интервью АрмияInform.
"За достаточно сжатый промежуток времени мы разработали и запустили в серийное производство собственные дальнобойные ударные дроны. Сейчас они поражают стратегические объекты врага на расстоянии более 1000 км", - сказал он.
По мнению директора "Укроборонпрома", копировать подходы России к такому производству не стоит. Он отметил, что Украина стала "нелинейной и инновационной" в производстве дронов.
"Россия имеет огромные ресурсы и сверхмощную промышленность, поэтому слепо копировать ее подход нет никакого смысла. Мы вынуждены быть более гибкими и изобретательными. В свое время Давид понял, что бороться с Голиафом методами самого же Голиафа - ложная идея. В результате он выбрал то оружие, которое могло принести победу и умело применила ее", - добавил Сметанин.
Во время войны Украина расширила производство дронов разных типов, в частности, дальнобойных. Кроме того, в Украине начали производить морские дроны. Речь идет о беспилотных ударных платформах Sea Baby и Magura V5.
Недавно стало известно, что Sea Baby оснастили системами "Град".
Детальнее о Magura и Sea Baby и как они уничтожают российский флот - в материале РБК-Украина.
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