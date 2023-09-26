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Украина вводит новый механизм экспорта зерна для пяти соседних стран ЕС

Фото: Украина вводит новый механизм экспорта зерна для пяти соседних стран ЕС (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Украинское правительство приняло постановление о новом механизме верификации и согласования аграрного экспорта в Болгарию, Румынию, Венгрию, Польшу и Словакию.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля в Telegram.

Он напомнил, что Украина представила свой план решения зернового кризиса, который поддержала Еврокомиссия. Он включает механизм верификации и авторизации четырех видов аграрной продукции. 

 

По словам главы Кабмина, 28 сентября должна состояться встреча координационной платформы по вопросам экспорта и транзита, на которой планируется финализировать предложения. 

Шмыгаль рассказал, что четыре страны проработали украинский план, высказали свои конструктивные замечания и предложения и готовы к обсуждению. И только одно государство против. Этому нет ни логического, ни экономического объяснения, добавил премьер. 

"Сегодня подписываем постановление о внедрении механизма верификации и согласования 4 групп украинского аграрного экспорта для пяти соседних стран. Уже готовим к подписанию документы с Румынией и Болгарией. Эти страны не нарушали торговые правила Евросоюза и Соглашение об ассоциации и не вводили односторонние ограничения", - подчеркнул он.

Глава правительства добавил, что Украина благодарна всем соседям, которые открыты к компромиссу. В свою очередь, наша страна всегда готова идти на конструктивный диалог. 

Зерновой скандал

Напомним, 15 сентября Еврокомиссия решила отменить запрет на импорт украинского зерна, который действовал для Польши, Словакии, Болгарии, Румынии и Венгрии. 

После этого Словакия, Польша и Венгрия продлили такие меры в одностороннем порядке. 

В ответ на подобные действия Украина предложила свой план урегулирования конфликта. 

Более детально о причинах зернового скандала можете узнать в материале РБК-Украина

 

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Денис Шмыгальзерновой коридор