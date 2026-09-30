Украина ввела "транспортный безвиз" с Узбекистаном

Украина и Узбекистан упростили правила грузоперевозок. Теперь перевозчикам больше не нужно получать разрешения на работу в этом направлении.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение в Telegram министра по восстановлению, инфраструктуре и транспорту Николая Калашника.

"Сегодня вместе с министром транспорта Узбекистана Ильхомом Махкамовым был подписан протокол о либерализации двусторонних и транзитных грузовых перевозок", - отметил Калашник.

Что изменится для перевозчиков

В рамках договоренностей украинские грузовые перевозчики смогут совершать поездки между двумя странами без разрешений. Соответственно работа на этом направлении больше не будет зависеть от количества доступных разрешительных документов.

Ожидается, что это сократит количество административных процедур и время, необходимое для организации перевозок.

По словам Калашника, упрощение перевозок особенно важно из-за того, что после начала полномасштабной войны традиционные логистические маршруты Украины и стран Центральной Азии существенно изменились.

"Поэтому работаем над альтернативными маршрутами и упрощаем условия перевозок для украинского бизнеса", – отметил министр.

Торговля Украины и Узбекистана

По данным Калашника, в 2025 году товарооборот между Украиной и Узбекистаном составил около 315 млн. долларов. Это на 14% больше, чем годом ранее.

В министерстве ожидают, что упрощение автомобильных перевозок поможет компаниям обеих стран развивать торговлю и облегчит доставку товаров.

Украина также продолжает расширять географию "транспортного безвиза". В настоящее время либерализованные грузовые перевозки действуют с 38 странами, в том числе государствами Европейского Союза.