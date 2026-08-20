Украина ввела санкции против авторов мультсериала "Маша и Медведь"

Согласно официальному уведомлению, санкции применены против пяти россиян и четырех организаций, причастных к созданию и дистрибуции анимационного сериала "Маша и Медведь".

Как отмечено, этот мультфильм "распространяет пророссийские нарративы, замаскированные под детский контент, представляющий угрозу национальной безопасности Украины".

Таким образом, под санкциями оказались:

студия "Анимаккорд", которая является автором мультсериала;

основатель студии, ее генеральный директор, а также автор сценария, режиссер и продюсер, и соавтор сериала, уплачивающий средства в бюджет России;

и обладатель прав на этот пропагандистский мультфильм.

"Отдельно должны реагировать на российскую пропаганду, особенно когда она направлена на детей и распространяется через большие международные платформы", - отметил уполномоченный президента Украины по вопросам санкционной политики Владислав Власюк.

Это решение в свою очередь позволяет запретить трансляцию мультика в Украине.