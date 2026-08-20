Украина ввела санкции против авторов мультсериала "Маша и Медведь"

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, которым ввел санкции против авторов и дистрибьюторов мультсериала "Маша и Медведь".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Офиса президента.
Согласно официальному уведомлению, санкции применены против пяти россиян и четырех организаций, причастных к созданию и дистрибуции анимационного сериала "Маша и Медведь".
Как отмечено, этот мультфильм "распространяет пророссийские нарративы, замаскированные под детский контент, представляющий угрозу национальной безопасности Украины".
Таким образом, под санкциями оказались:
"Отдельно должны реагировать на российскую пропаганду, особенно когда она направлена на детей и распространяется через большие международные платформы", - отметил уполномоченный президента Украины по вопросам санкционной политики Владислав Власюк.
Это решение в свою очередь позволяет запретить трансляцию мультика в Украине.
Напомним, в июне этого года стриминговый сервис Netflix оказался в центре скандала. Причиной стало то, что платформа решила приобрести права на показ новых сезонов российского мультфильма "Маша и Медведь".
Также мы писали, в июле межпартийная группа депутатов парламента Британии обратилась к министру культуры с призывом проверить возможность прекращения трансляции мультсериала "Маша и Медведь".