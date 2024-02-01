Украина пригласила Уругвай принять участие в Глобальном саммите мира

По словам Кулебы, он подтвердил заинтересованность Украины в развитии отношений с Уругваем.

"Мы обсудили российскую агрессию против Украины и формулу мира президента Украины Владимира Зеленского. Я пригласил Уругвай принять участие в будущем Глобальном саммите мира в Швейцарии", - написал украинский министр.

Он также добавил, что в ходе переговоров обсудил с Паганини вопросы двусторонней торговли и восстановления Украины.

Глобальный саммит мира

Напомним, Украина уже организовала несколько встреч по формуле мира на уровне советников глав государств, в которых приняли участие десятки стран. Главной целью является привлечь как можно большее количество стран к поддержке такой инициативы.

В январе 2024 года Украина и Швейцария начали подготовку к проведению Глобального саммита мира, который пройдет на уровне глав государств.

Недавно руководитель Офиса президента Андрей Ермак допустил, что ко встречам по формуле мира могут допустить Россию. Готовность к обсуждению этого вопроса будет на втором Глобальном саммите мира.