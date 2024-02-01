Украина пригласила Уругвай принять участие в Глобальном саммите мира

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба впервые провел переговоры со своим уругвайским коллегой Омаром Паганини. Одной из тем обсуждений стал предстоящий Глобальный саммит мира.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу украинского МИД в Twitter.
По словам Кулебы, он подтвердил заинтересованность Украины в развитии отношений с Уругваем.
"Мы обсудили российскую агрессию против Украины и формулу мира президента Украины Владимира Зеленского. Я пригласил Уругвай принять участие в будущем Глобальном саммите мира в Швейцарии", - написал украинский министр.
Он также добавил, что в ходе переговоров обсудил с Паганини вопросы двусторонней торговли и восстановления Украины.
Напомним, Украина уже организовала несколько встреч по формуле мира на уровне советников глав государств, в которых приняли участие десятки стран. Главной целью является привлечь как можно большее количество стран к поддержке такой инициативы.
В январе 2024 года Украина и Швейцария начали подготовку к проведению Глобального саммита мира, который пройдет на уровне глав государств.
Недавно руководитель Офиса президента Андрей Ермак допустил, что ко встречам по формуле мира могут допустить Россию. Готовность к обсуждению этого вопроса будет на втором Глобальном саммите мира.
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