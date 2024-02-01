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Украина пригласила Уругвай принять участие в Глобальном саммите мира

Фото: Дмитрий Кулеба, глава МИД Украины (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Иван Носальский

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба впервые провел переговоры со своим уругвайским коллегой Омаром Паганини. Одной из тем обсуждений стал предстоящий Глобальный саммит мира.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу украинского МИД в Twitter.

По словам Кулебы, он подтвердил заинтересованность Украины в развитии отношений с Уругваем. 

"Мы обсудили российскую агрессию против Украины и формулу мира президента Украины Владимира Зеленского. Я пригласил Уругвай принять участие в будущем Глобальном саммите мира в Швейцарии", - написал украинский министр. 

Он также добавил, что в ходе переговоров обсудил с Паганини вопросы двусторонней торговли и восстановления Украины. 

Глобальный саммит мира

Напомним, Украина уже организовала несколько встреч по формуле мира на уровне советников глав государств, в которых приняли участие десятки стран. Главной целью является привлечь как можно большее количество стран к поддержке такой инициативы. 

В январе 2024 года Украина и Швейцария начали подготовку к проведению Глобального саммита мира, который пройдет на уровне глав государств. 

Недавно руководитель Офиса президента Андрей Ермак допустил, что ко встречам по формуле мира могут допустить Россию. Готовность к обсуждению этого вопроса будет на втором Глобальном саммите мира. 

 

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