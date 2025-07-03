Украина предложила выход из тупика с заморозкой США поставок оружия, - Politico

Идея появилась на фоне решения администрации Дональда Трампа заморозить отправку уже одобренной помощи, включая ракеты для Patriot и боеприпасы, сообщили шесть источников, знакомых с переговорами

Новый механизм передачи оружия: ЕС как посредник

Несколько европейских государств рассматривают возможность закупки американского оружия из своих оборонных бюджетов. Эти средства могут быть засчитаны в обязательства перед НАТО по оборонным расходам.

Однако для реализации схемы потребуется согласие США. Вопрос обсуждается в Вашингтоне, но окончательных договоренностей пока нет.

Зеленский меняет подход на фоне летнего наступления России

На фоне наступления РФ в районе Сум Украина вынуждена искать новые пути получения вооружений. Россия захватила ряд стратегически важных месторождений, а фронт продолжает требовать критических поставок.

"У нас нет выбора", - сказал один из украинских чиновников. Речь идет об оружии, аналогов которому нет в других странах, кроме США.

Переговоры Зеленского и Трампа: позитив, но без решений

Владимир Зеленский встретился с Трампом на саммите НАТО в Нидерландах. Переговоры, по словам участников, прошли в позитивной атмосфере.

Трамп не исключил возможность поставки дополнительных систем Patriot, но пока не принял решения. Между тем, часть помощи уже заморожена, что ставит под угрозу поставки на ближайшие месяцы.

Европа наращивает поддержку, но не заменит США

По словам генсека НАТО Марка Рютте, в первом квартале 2025 года страны ЕС, Канада и Великобритания предоставили Украине 23,5 млрд долларов. До конца года они планируют выделить еще 40,6 млрд долларов.

Однако Европа не способна в одиночку компенсировать отсутствие американских ПВО. В воскресенье Россия нанесла по Украине удар 477 дронами и 60 ракетами, что подтверждает критическую важность систем, производимых только в США.