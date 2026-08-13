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Украина предложила России прекращение огня в Черном море, - СМИ

19:52 13.08.2026 Чт
1 мин
Киев ждет ответа Москвы
aimg Анастасия Никончук
Коллаж: Владимир Путин и Владимир Зеленский (РБК)

Украина передала России через посредника предложение прекратить атаки на гражданские цели в Черном море. Москва пока не ответила на инициативу Киева.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию Sky News.

Что предложил Киев

По данным СМИ, украинская сторона направила Москве предложение о взаимном отказе от ударов по гражданским объектам в Черном море. Ответа России на данный момент не поступило.

Инициатива появилась на фоне взаимных обвинений сторон в атаках на зерновые перевозки и инфраструктуру в акватории.

Киев и Москва ранее заявляли, что подобные удары могут отразиться на мировых ценах на продовольствие.

На фоне давления США

Предложение Киева прозвучало одновременно с сообщениями о том, что Вашингтон пытается убедить Украину сократить удары по российским портам.

Ранее военный аналитик Роберт Кларк заявил, что США «намагаються чинити певний тиск на Україну», чтобы она уменьшила атаки на российские порты.

Кроме того, сообщалось, что вице-президент США Джей Ди Венс обращался к Владимиру Зеленскому с просьбой прекратить удары беспилотников по нероссийским танкерам в Черном море.

Напоминаем, что посол Великобритании в Украине Нил Кромптон заявил, что российские войска несут значительные потери на восточном направлении, тогда как темпы их продвижения остаются крайне низкими.

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