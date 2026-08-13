Украина предложила России прекращение огня в Черном море, - СМИ

Что предложил Киев

По данным СМИ, украинская сторона направила Москве предложение о взаимном отказе от ударов по гражданским объектам в Черном море. Ответа России на данный момент не поступило.

Инициатива появилась на фоне взаимных обвинений сторон в атаках на зерновые перевозки и инфраструктуру в акватории.

Киев и Москва ранее заявляли, что подобные удары могут отразиться на мировых ценах на продовольствие.

На фоне давления США

Предложение Киева прозвучало одновременно с сообщениями о том, что Вашингтон пытается убедить Украину сократить удары по российским портам.

Ранее военный аналитик Роберт Кларк заявил, что США «намагаються чинити певний тиск на Україну», чтобы она уменьшила атаки на российские порты.

Кроме того, сообщалось, что вице-президент США Джей Ди Венс обращался к Владимиру Зеленскому с просьбой прекратить удары беспилотников по нероссийским танкерам в Черном море.