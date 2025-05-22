Украина предложила России обменять коллаборантов, но Москва не спешит

Украина готова обменять коллаборантов при условии возвращения украинцев из российской неволи. Впрочем, в Москве не спешат с этим вопросом.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал проекта "Хочу к своим".
Как пишет проект, недавно депутаты Государственной думы России начали вспоминать в медиа об украинских коллаборационистах.
Накануне переговоров Киева и Москвы в Стамбуле, один из российских нардепов передал письмо главе делегации Владимиру Мединскому с просьбой "принять во внимание драматическую ситуацию" с пророссийскими "политическими заключенными в Украине". Речь идет о предателях Украины, которые работали на врага и отбывают наказание за это.
Позже тот же депутат назвал приговор коллаборационистам "репрессиями", что не соответствует действительности.
"Украина не только не прибегает ни к каким репрессиям в отношении осужденных за государственную измену, но и делает все, чтобы дать им возможность выехать в Россию при условии возвращения украинцев из вражеской неволи", - добавляет проект.
Отмечается, что "Хочу к своим" работает уже год. На сайте представлены профили коллаборационистов, которые дали согласие на публикацию персональных данных и готовы выехать в Россию. Впрочем, по состоянию сегодня, 22 мая, в рамках проекта в страну-террориста выехал только один предатель.
"Государственный проект "Хочу к своим" в очередной раз предлагает представителям российской власти организовать выезд в Россию осужденных агентов, которые непосредственно работали на нее, при условии возвращения украинцев из российской неволи. Каждый из них добровольно заявил о желании выехать в Россию и откровенно называет россиян "своими". Но "свои" - их не спешат забирать", - отмечает проект.
Проект основан Главным управлением разведки (ГУР) Министерства обороны и Службой безопасности Украины (СБУ). Его целью является обнародование по добровольному согласию информации о коллаборантах, которые сотрудничали или помогали врагу и сегодня желают выехать в Россию при условии возвращения украинцев из российской неволи. По состоянию на 30 апреля уже 300 коллаборантов выразили соответствующее желание.
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