Украина предложила североевропейским государствам подготовить по одному батальону ВСУ

"Североевропейским государствам предложили присоединиться к проекту "Северная бригада" во время недавнего визита заместителя министра обороны Украины по вопросам европейской интеграции Александра Балануци в Норвегию. В рамках инициативы каждая страна Северной Европы имеет возможность подготовить и вооружить по украинскому батальону", - говорится в сообщении.

Замминистра также принял участие в семинаре Северной оборонной промышленности, где призвал директоров по вооружениям Дании, Исландии, Норвегии, Финляндии и Швеции к двустороннему сотрудничеству и инвестициям в украинскую оборонную промышленность.

"Оборонительные компании и страны Северной Европы, присоединившись к проекту "Северная бригада", получат возможность продемонстрировать эффективность изделий североевропейской оборонной промышленности на реальном поле боя. Объединим усилия по совместной победе", - отметил Балануца.

Также украинская делегация провела встречу с представителями компаний оборонной промышленности: NAMMO, Fjord Defence, FLIR UAS, Kongsberg, Equipnor, Norlense и Rheinmetal.

Кроме того, делегация Минобороны Украины донесла представителям Министерства иностранных дел и Министерства обороны Норвегии необходимость увеличения помощи от государств-партнеров. В частности, стороны обсудили вопросы евроатлантической интеграции Украины и увеличения помощи Украине в рамках программы Нансена.