Украина предложила партнерам новый подход к санкциям против России

Этот подход состоит в том, чтобы не формировать новые большие санкционные пакеты, а дополнять уже существующие санкции. Сейчас эта идея продвигается по ряду стран.

"По танкерам (введение санкций в отношении танкерного флота – ред.) у нас есть небольшая коалиция европейских стран – я бы сказал, более ястребиных в вопросе санкций. Это Нидерланды, Дания, Швеция, иногда Германия, Польша, страны Балтии, другие. И мы с ними максимально проталкиваем (эту идею - ред.)", - сказал Власюк.

По его словам, суть идеи - не дожидаясь большого санкционного пакета, добавить 10-20 позиций в уже существующие санкционные списки. "Такой вариант возможен и его не нужно называть каким-либо грандиозным санкционным пакетом. Это просто дополнение санкционного списка компаниями и лицами", - добавил уполномоченный по вопросам санкционной политики.

Эта идея сейчас максимально дискутируется, и в дополнениях могут быть ограничения для перевозящих энергоресурсы танкеров транспортные организации.

"Наша задача с некоторыми партнерами из тех, которых я назвал, возможно, до конца года побудить всех партнеров как можно быстрее пополнить или расширить санкционные списки", – сказал Власюк.